Thuma, după propunerea privind unirea Ilfovului cu Bucureștiul: Aștept întâlnirea pe care mi-a promis-o premierul Ilie Bolojan

După ce consilierul premierului Ilie Bolojan, Vlad Gheorghe, a propus organizarea unui referendum pentru integrarea Ilfovului în București și crearea unui „singur București”, președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a criticat inițiativa, considerând-o neadecvată pentru locuitorii județului, care depășesc un milion de persoane.

Thuma a subliniat că Ilfovul este în prezent administrat mai eficient decât Capitala, reușind să aloce anual două treimi din buget pentru investiții în infrastructură, în ciuda resurselor mai limitate.

El a atras atenția că problemele privind consultarea publică ar trebui purtate de persoane cu experiență administrativă și că declarațiile publice fără expertiză nu contribuie la soluționarea reală a problemelor cetățenilor.

„Vorbește despre consultare populară în acest sens un individ căruia i-au spus să meargă acasă deopotrivă cetățenii care nu l-au votat, dar și foștii lui colegi de partid care au răsuflat ușurați când l-au văzut plecat”, a continuat Thuma.

Președintele CJ Ilfov a menționat că, în ciuda încercărilor consilierului de a iniția dezbateri despre consultarea populară, Vlad Gheorghe a fost respins de cetățeni și de foștii colegi de partid.

În ceea ce privește bugetul județului pentru 2026, Thuma a anunțat că așteaptă o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta alocarea a 5% din IVG-ul încasat în București către Ilfov.

De asemenea, el a propus ca până la o eventuală reorganizare administrativ-teritorială să fie stabilit un buget comun cu Capitala, distribuit echitabil pentru fiecare locuitor din zona metropolitană, ceea ce ar putea crește semnificativ finanțarea județului.

„Cât despre bugetul Ilfovului pe 2026, aștept întâlnirea pe care mi-a promis-o premierul Ilie Bolojan. Cu cifre, cu argumente, susțin alocarea către Ilfov a 5% din IVG-ul încasat în București”, a fost mesajul lui Hubert Thuma.

Vlad Gheorghe, consilierul premierului Ilie Bolojan, a răspuns solicitării președintelui Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, privind alocarea a 5% din impozitul pe venit colectat în București către județ. Gheorghe a susținut că un referendum ar trebui organizat, însă pe tema corectă: integrarea administrativă a Ilfovului în Capitală.

Consilierul a explicat că scopul este crearea unui „singur București”, cu o administrație unică pentru întreaga zonă metropolitană. El a propus și un sistem centralizat, electronic, pentru autorizarea construcțiilor, menționând că actualele autorizații sunt emise haotic și favorizează interese imobiliare.

Potrivit consilierului, desființarea Consiliului Județean Ilfov ar genera economii semnificative, bani care ar putea fi folosiți pentru modernizarea infrastructurii, inclusiv asfaltarea și deszăpezirea străzilor. Extinderea Bucureștiului ar reduce birocrația și ar limita influența unor baroni locali care blochează orașul pentru a-și proteja interesele financiare.

În replică, Hubert Thuma a subliniat că Ilfovul suportă efectele extinderii Bucureștiului, în timp ce aproape 130.000 de locuitori din județ plătesc impozit pe venit în Capitală.

Întrebat despre propunerea consilierului său, Bolojan a declarat că nu a avut timp să îi verifice postările.