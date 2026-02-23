USR cere Senatului să aplice rezultatele referendumului din Capitală. Proiectul este susținut de Nicușor Dan

USR solicită partidelor din coaliția de guvernare să deblocheze în Senat legea Drulă, care transpune referendumul bucureștenilor privind cheltuirea fondurilor publice în Capitală. Senatorul Ștefan Pălărie cere urgentarea procesului înainte de aprobarea bugetului de stat, relatează news.ro.

USR a lansat luni un apel către partidele din coaliția de guvernare să urgenteze adoptarea în Senat a legii Drulă, proiect care transformă rezultatul referendumului local într-o reglementare legală privind cheltuirea fondurilor publice la nivelul Capitalei.

Senatorul USR Ștefan Pălărie a explicat că proiectul de lege reflectă voința exprimată de bucureșteni și că amânarea lui este greu de justificat în contextul apropierii dezbaterii și aprobării bugetului de stat.

„Avem legea Drulă, care transpune la nivel legislativ opțiunile clare ale cetățenilor din București privind utilizarea fondurilor publice. Proiectul este susținut inclusiv de președintele Municipiului, Nicușor Dan. În aceste condiții, a amâna adoptarea sau a lăsa legea să treacă tacit este o chestiune pe care nu o mai înțelegem”, a afirmat Pălărie.

Senatorul a precizat că, în cadrul ședinței de luni a Biroului Permanent, USR va cere ca legea să fie inclusă pe ordinea de zi și va solicita implicarea președinților comisiilor raportoare pentru a accelera procesul legislativ.

„Se cere somarea președinților de comisii să dea drumul la lege și să o scoată din sertar”, a adăugat Pălărie.

Inițiativa USR are ca scop asigurarea implementării directe a deciziilor cetățenilor, evitând tergiversarea adoptării legii care stabilește modul în care vor fi folosiți banii publici la nivelul Capitalei. Proiectul legii Drulă a fost deja discutat la nivel de comisii și a primit sprijinul, ceea ce consolidează argumentul partidului pentru deblocarea procedurii legislative.

USR insistă ca această lege să fie adoptată înainte de aprobarea bugetului de stat, pentru a garanta respectarea votului exprimat de locuitorii Bucureștiului în referendum. Blocajul actual în Senat, potrivit declarațiilor parlamentarilor USR, ar putea întârzia implementarea deciziilor cetățenilor și ar submina transparența procesului de alocare a fondurilor publice.