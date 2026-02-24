Consilierul lui Ilie Bolojan vrea să unească, prin referendum, Ilfov cu București. Care este scopul principal

Consilierul premierului Ilie Bolojan, Vlad Gheorghe, susține, pe Facebook, unirea administrativă a Ilfovului cu Bucureștiul și coordonarea centralizată a autorizațiilor de construire. Scopul declarat este crearea unei administrații unice, cu reguli comune și coordonare centralizată.

Consilierul premierului Ilie Bolojan, Vlad Gheorghe, a propus ca Ilfov să fie integrat în București, printr-un referendum care să stabilească unificarea administrativă a zonei metropolitane.

În respectiva postare, Gheorghe a subliniat că emiterea autorizațiilor de construire în Ilfov se face în prezent „haotic, fără coordonare reală și cu mari interese imobiliare”.

Soluția sa este implementarea unui sistem electronic centralizat de autorizare, care să funcționeze pentru întreaga zonă metropolitană, cu reguli unice și cu transparență totală.

Consilierul a mai explicat că desființarea Consiliului Județean Ilfov ar genera economii semnificative, care ar putea fi folosite pentru infrastructura locală, inclusiv asfaltarea și deszăpezirea străzilor.

El a menționat că extinderea Bucureștiului ar elimina, de asemenea, numeroase organisme administrative considerate inutile, fiecare cu buget și birocrație proprie.

„Un referendum în județul Ilfov trebuie făcut. Dar pe tema corectă: asimilarea Ilfovului în București și crearea unui #UnSingurBucuresti, cu o administrație unică pentru tot arealul metropolitan. Un referendum pe aceste teme - unirea administrativă și emiterea coordonată a autorizațiilor de construire - ar fi extrem de util”, susține Vlad Gheorghe, care adaugă că măsura ar reduce influența unor baroni locali care, potrivit afirmațiilor sale, amenință blocarea Capitalei pentru a-și satisface cerințele financiare.

Întrebat de gândul.ro dacă această inițiativă reflectă și dorința premierului, consilierul a precizat: „Asta cred eu, după cum am zis și în campanie. Domnul Bolojan decide cum consideră”.

Vlad Gheorghe a atașat, totodată, și o fotografie recentă din Ilfov, ca ilustrare a situației actuale a infrastructurii locale.