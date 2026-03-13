Mihai Fifor, un nou atac la premierul Ilie Bolojan. Îl acuză că duce țara în blocaj

Ilie Bolojan este acuzat că a blocat activitatea Guvernului și că refuză colaborarea cu partenerii din coaliție. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, deputatul PSD Mihai Fifor a criticat modul în care premierul conduce Executivul, susținând că deciziile sale au afectat dezvoltarea României.

Social-democratul Mihai Fifor susține că guvernarea condusă de Ilie Bolojan a avut un impact negativ în mai multe domenii. El afirmă că activitatea Executivului a fost afectată de blocaje repetate, care au lovit economia, investițiile, puterea de cumpărare a cetățenilor, încrederea publică și stabilitatea țării.

Mai mult, Fifor îl acuză pe premier că a luat decizii fără să țină cont de opiniile partenerilor dim coaliție.

„Bolojan, numele tău este BLOCAJ! „Miracolul de la Bihor”, apostolul austerității, premierul-kamikaze își continuă marșul triumfant către dezastru, iar România și românii plătesc prețul. Din performanță negativă după performanță negativă, nimeni n-ar fi putut duce mai eficient țara în gard. Avertizam cu luni în urmă că România intră în zodia Bolojan. Bolojan retrograd. Rezultatul? BLOCAJ total. Frână. Cădere liberă. Haos. Și mai ales, frica cumplită a românilor de ziua de mâine”, a scris el pe Facebook.

Parlamentarul social-democrat a mai arătat că tensiunile din interiorul coaliției s-au accentuat, iar premierul nu a consultat partidele din majoritate înainte de a adopta decizii importante.

„Singurul care pare însă fericit în țara asta este premierul. Și cei care mănâncă la masa lui. Privilegiații regimului Bolojan. Cei de neatins. Imunii la „reforma” Bolojan. Pentru că, în timp ce românii strâng cureaua și trăiesc cu frica zilei de mâine, există și o altă Românie: România celor protejați. A celor pentru care austeritatea este doar un prilej în plus de a deveni și mai prosperi. Mai bogați. Protejații”, a continuat social-democratul.

Fifor susține că premierul Ilie Bolojan este „intoxicat” de propria putere și refuză dialogul și compromisurile obișnuite într-o coaliție democratică.

Social-democratul a adăugat că, pentru Bolojan, guvernarea pare mai mult o chestiune de a-și demonstra autoritatea sa decât de a găsi soluții pentru cetățeni.

„Bolojan pare un om intoxicat tot mai mult de propria putere, incapabil să accepte dialogul și compromisurile firești într-o coaliție democratică. Un om pentru care guvernarea nu este despre soluții pentru oameni, ci despre satisfacția de a demonstra că el are ultimul cuvânt. Cu orice preț. Din păcate, însă, atunci când tragi linie și aduni după „reforma” lui Bolojan, bilanțul este simplu și brutal: totul dă cu minus”, a mai spus Fifor.

Fifor a criticat și modul în care Guvernul gestionează fondurile pentru autoritățile locale, susținând că nicio formațiune din coaliție nu a fost de acord cu planul premierului de a redirecționa 25% din resursele care aparțin comunităților locale și cu reducerea investițiilor la nivel local. De asemenea, parlamentarul a precizat că măsurile au stârnit nemulțumiri chiar în rândul membrilor PNL, inclusiv printre primari, care au contestat public deciziile, considerând că acestea afectează direct comunitățile pe care le conduc.

Deputatul PSD a concluzionat că România are nevoie de un Guvern funcțional.

„Avem un guvern paralizat de ideile fixe ale unui singur om. (…) Adevărul este că așa nu se mai poate. Premierul-frână trebuie să plece. Nu o spunem doar noi. O spun românii, în proporție de peste 78%. Iar procentul crește mai repede decât prețul la motorină. România trebuie deblocată. Guvernul trebuie deblocat. Iar atunci când blocajul poartă un singur nume, trebuie să avem curajul să o spunem clar: Bolojan este blocajul”, a mai spus social-democratul.