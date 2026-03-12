Premierul Ilie Bolojan reclamă abuzuri în schema de subvenționare a angajărilor persoanelor vulnerabile

Premierul Ilie Bolojan atrage atenția, pe Facebook, asupra abuzurilor și rezultatelor slabe în schema de subvenționare a angajărilor persoanelor vulnerabile, subliniind necesitatea corectării legislației și a monitorizării stricte.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi că, în 2025, statul a plătit subvenții pentru angajarea a peste 13.200 de persoane din categorii vulnerabile. Programul se adresează șomerilor de peste șase luni, persoanelor de peste 45 de ani și părinților care își cresc singuri copiii.

Angajatorii primesc 2.250 de lei lunar timp de 12 luni, cu obligația de a menține persoana angajată cel puțin 18 luni.

Analiza activității programului arată că mai mult de jumătate dintre beneficiari, adică 6.816 persoane, au fost angajați în firme de pază, concentrate în București, Gorj și Galați.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că „analizând cum funcționează programele statului, am găsit abuzuri și rezultate foarte slabe”.

Verificările au scos la iveală practici prin care aceeași persoană era angajată succesiv la mai multe firme. „Practic, o persoană este angajată, firma primește subvenția, iar după o perioadă raporturile de muncă încetează prin demisie. Ulterior, persoana respectivă apare angajată la o altă firmă care accesează din nou subvenția. Astfel se creează un mecanism prin care aceleași persoane sunt încadrate succesiv la diferite societăți, iar companiile accesează repetat subvenții din bugetul asigurărilor pentru șomaj, fără să existe în realitate o integrare pe termen lung pe piața muncii”, explică premierul.

El a mai adăugat că „neclaritățile din lege au permis astfel de practici, iar cei care ar fi trebuit să le observe nu și-au făcut datoria”.

Premierul a subliniat că este necesară o intervenție imediată pentru a proteja banii publici și pentru a sprijini angajările reale. „Nu mai putem continua să direcționăm bani publici către mecanisme de tip ‘suveică’ doar pentru a se lua banii de la stat. Din acest motiv, la ultima ședință de guvern am dispus Ministerului Muncii găsirea unor soluții și luarea de măsuri concrete pentru a îndrepta lucrurile legate de acest program. Și să-i susținem pe cei care chiar lucrează în economia reală”, a transmis Ilie Bolojan.

Premierul a mai precizat că impactul bugetar al schemei, de zeci de milioane de lei, poate părea redus la scară largă, dar miza este mai mare: „Este vorba despre reguli corecte și despre încrederea că banii publici sunt folosiți exact pentru scopul pentru care au fost alocați”.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a anunțat că, în 2025, a identificat deficiențe majore în acordarea subvențiilor destinate angajării persoanelor din categorii vulnerabile, în special în județele Galați și Gorj.

Controlul a arătat că unele firme au încetat contractele angajaților prin demisie, pentru ca aceștia să fie imediat înregistrați ca șomeri și angajați ulterior de alte companii din același domeniu („pază și protecție”), care solicitau din nou subvenții. Astfel, aceeași persoană era angajată succesiv de mai multe firme, accesând fonduri publice fără a fi integrată pe termen lung pe piața muncii.

ANOFM a efectuat 20 de controale, inclusiv verificări programate și un control inopinat, și a semnalat posibile presiuni asupra angajaților sau înțelegeri între firme pentru a evita restituirea subvențiilor.

Instituția a precizat că nu are atribuții penale, motiv pentru care a sesizat autoritățile competente pentru anchetă și a propus modificarea Legii 76/2002, în vederea eliminării acestor abuzuri și asigurării unei ocupări durabile a persoanelor aflate în dificultate pe piața muncii.