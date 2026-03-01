Mihai Fifor, atac la Nicușor Dan: Neinspirată idee să ataci Iranul în weekend, când președintele nostru se odihnește

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a generat reacții și pe scena politică de la București. Mihai Fifor l-a ironizat public pe președintele Nicușor Dan pentru lipsa unei reacții imediate după atacul asupra Iranului, susținând că momentul ales pentru ofensivă a fost „nepotrivit” din perspectiva agendei interne.

Social-democratul Mihai Fifor a criticat poziția României în contextul crizei din Orientul Mijlociu și a pus sub semnul întrebării modul în care autoritățile gestionează situația românilor aflați în statele din Golf.

„Neinspirată idee să ataci Iranul în weekend, când președintele nostru se odihnește. Chiar așa…puțină decență? Dincolo de asta, domnule președinte, cu tot respectul… de cetățenii români blocați în țările din Golf știm ceva? Câți sunt? Unde sunt? Sunt în siguranță? A luat cineva legătura cu ei? Avem un plan clar de evacuare sau așteptăm să se redeschidă aeroporturile de la sine? Mâine, că e luni, vreun CSAT, ceva? Vreo declarație? Vreo conferință de presă? Ceva?”, a comentat Fifor.

Declarația vine în contextul în care mai mulți români aflați în Orientul Mijlociu au afirmat că nu au primit sprijin din partea reprezentanților misiunilor diplomatice românești.

În mesajul său, liderul social-democrat a extins criticile și către premierul Ilie Bolojan, precum și către ministrul de Externe, Oana Țoiu.

„Pe nea Ilie l-am zărit într-o poză la masa doamnei Țoiu. Poza aia, știți dumneavoastră…Ilie, fă-te că muncești. Revin, însă. De cetățenii români blocați în Golf ne spune și nouă cineva ceva? Care e strategia de evacuare? Când? Cum? Cine coordonează? Că ne sună oamenii disperați și nu prea știm ce să le spunem. Hai, Happy Mărțisor și scuze de deranj duminica! Promit că nu se mai repetă”, a fost concluzia lui Mihai Fifor.

În paralel, la nivelul Ministerului Afacerilor Externe a fost constituită o celulă de criză care monitorizează evoluția situației și centralizează informații privind cetățenii români aflați în zonele afectate.

Conflictul din Orientul Mijlociu, declanșat după atacul comun al Statelor Unite și Israelului asupra Iranului și urmat de riposta Teheranului, produce astfel nu doar efecte geopolitice și economice, ci și dispute politice interne la București.