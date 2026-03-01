Politica

Mihai Fifor, atac la Nicușor Dan: Neinspirată idee să ataci Iranul în weekend, când președintele nostru se odihnește

Comentează știrea
Mihai Fifor, atac la Nicușor Dan: Neinspirată idee să ataci Iranul în weekend, când președintele nostru se odihneșteMihai Fifor. SUrsa foto: Facebook/Mihai Fifor
Din cuprinsul articolului

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a generat reacții și pe scena politică de la București. Mihai Fifor l-a ironizat public pe președintele Nicușor Dan pentru lipsa unei reacții imediate după atacul asupra Iranului, susținând că momentul ales pentru ofensivă a fost „nepotrivit” din perspectiva agendei interne.

Mihai Fifor: Neinspirată idee să ataci Iranul în weekend

Social-democratul Mihai Fifor a criticat poziția României în contextul crizei din Orientul Mijlociu și a pus sub semnul întrebării modul în care autoritățile gestionează situația românilor aflați în statele din Golf.

„Neinspirată idee să ataci Iranul în weekend, când președintele nostru se odihnește. Chiar așa…puțină decență? Dincolo de asta, domnule președinte, cu tot respectul… de cetățenii români blocați în țările din Golf știm ceva? Câți sunt? Unde sunt? Sunt în siguranță? A luat cineva legătura cu ei? Avem un plan clar de evacuare sau așteptăm să se redeschidă aeroporturile de la sine? Mâine, că e luni, vreun CSAT, ceva? Vreo declarație? Vreo conferință de presă? Ceva?”, a comentat Fifor.

Declarația vine în contextul în care mai mulți români aflați în Orientul Mijlociu au afirmat că nu au primit sprijin din partea reprezentanților misiunilor diplomatice românești.

Cât plătești pentru încălzirea unui apartament dacă ai centrală proprie. Nu e ieftin, dar nu dârdâi
Cât plătești pentru încălzirea unui apartament dacă ai centrală proprie. Nu e ieftin, dar nu dârdâi
Trump: Iranul a cerut reluarea negocierilor. 48 de lideri din Iran au dispărut dintr-o dată. Ayatollahul Ali Reza Arafi, noul lider suprem din Iran. Victime în Israel și țările din Orientul Mijlociu. Live Text
Trump: Iranul a cerut reluarea negocierilor. 48 de lideri din Iran au dispărut dintr-o dată. Ayatollahul Ali Reza Arafi, noul lider suprem din Iran. Victime în Israel și țările din Orientul Mijlociu. Live Text
Nicusor Dan

Nicușor Dan. Sursa foto: Instagram

Mihai Fifor: Pe nea Ilie l-am zărit într-o poză la masa doamnei Țoiu

În mesajul său, liderul social-democrat a extins criticile și către premierul Ilie Bolojan, precum și către ministrul de Externe, Oana Țoiu.

„Pe nea Ilie l-am zărit într-o poză la masa doamnei Țoiu. Poza aia, știți dumneavoastră…Ilie, fă-te că muncești. Revin, însă. De cetățenii români blocați în Golf ne spune și nouă cineva ceva? Care e strategia de evacuare? Când? Cum? Cine coordonează? Că ne sună oamenii disperați și nu prea știm ce să le spunem. Hai, Happy Mărțisor și scuze de deranj duminica! Promit că nu se mai repetă”, a fost concluzia lui Mihai Fifor.

Celulă de criză la MAE

În paralel, la nivelul Ministerului Afacerilor Externe a fost constituită o celulă de criză care monitorizează evoluția situației și centralizează informații privind cetățenii români aflați în zonele afectate.

Conflictul din Orientul Mijlociu, declanșat după atacul comun al Statelor Unite și Israelului asupra Iranului și urmat de riposta Teheranului, produce astfel nu doar efecte geopolitice și economice, ci și dispute politice interne la București.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:02 - Cât plătești pentru încălzirea unui apartament dacă ai centrală proprie. Nu e ieftin, dar nu dârdâi
18:52 - Comunitățile iraniene au sărbătorit în stradă vestea morții liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei
18:47 - Cercetătorii au găsit dovezi despre încrucișarea dintre neanderthalieni și oamenii moderni
18:38 - Cât costă primul caviar ecologic din Europa. Este preparat din icre de sturion
18:28 - Războiul din Iran ar putea avea efecte în lanț. Ștefan Popescu: Nu este o veste bună pentru Ucraina
18:15 - Becali, despre tinerețea sa zbuciumată: Făceau țigară de marijuana și-mi dădeau și mie

HAI România!

Ce mănâncă, de fapt, patrupedul tău? | Dr. Gianina Răsvan Șoltz invitul lui Liviu Harbuz
Ce mănâncă, de fapt, patrupedul tău? | Dr. Gianina Răsvan Șoltz invitul lui Liviu Harbuz
Liviu Mihaiu deschide mintea orașului: Premieră „Condamnați la Cultură”
Liviu Mihaiu deschide mintea orașului: Premieră „Condamnați la Cultură”
Bine ați venit pe canalul oficial HAI România! (Hub.Actual.Info România! )
Bine ați venit pe canalul oficial HAI România! (Hub.Actual.Info România! )

Proiecte speciale