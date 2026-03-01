Social

Ce se întâmplă cu românii din Orientul Mijlociu. MAE pregătește echipe suplimentare

Ce se întâmplă cu românii din Orientul Mijlociu. MAE pregătește echipe suplimentareRăzboi Iran. Sursă foto: X.com
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat pe Facebook sâmbătă seară că Ministerul Afacerilor Externe este mobilizat la capacitate maximă în contextul evoluțiilor tensionate din Orientul Mijlociu, iar prioritatea instituției rămâne protecția cetățenilor români și menținerea dialogului diplomatic pentru reducerea riscurilor.

Oana Țoiu, noi detalii despre situația din Orientul Mijlociu

„Suntem acum la minister, pregătim ziua de mâine (…) prioritățile MAE sunt asigurarea siguranței cetățenilor români aflați în Orientul Mijlociu și dialogul diplomatic și politic pentru a contribui la dezescaladare”, a afirmat ministrul.

Celula de criză a MAE, organizată în format teleconferință împreună cu premierul Ilie Bolojan, a discutat situația cu șefii misiunilor diplomatice din Israel, Palestina, Iran, Iordania, Qatar, Kuweit, Irak și Emiratele Arabe Unite. Temele abordate au vizat măsurile de securitate pentru cetățeni, coordonarea asistenței consulare și pregătirea unor eventuale evacuări.

Niciun român nu ar fi rănit

Țoiu a subliniat că, deocamdată, nu există rapoarte privind cetățeni români răniți. Misiunile diplomatice și oficiile consulare mențin contactul cu aproximativ 1.000 de români, punând accent pe protecția minorilor și a familiilor cu copii. „În acest moment, grupurile de minori care călătoreau cu însoțitori sunt în siguranță la cazare”, a precizat ministrul.

Israel și SUA au atacat în Iran / sursa foto: X

Nivelul de alertă pentru Iran rămâne la maxim – 9/9 – cu recomandarea clară de părăsire imediată a teritoriului, măsură activă încă din 14 ianuarie.

În Israel, alerta a fost ridicată vineri la 8/9, iar cetățenii români sunt sfătuiți să evite orice călătorie și să respecte instrucțiunile autorităților locale. Alte state vizate de avertismente ridicate sunt Bahrain, Kuweit, Iordania, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită.

Recomandările MAE

MAE recomandă evitarea deplasărilor neesențiale și evaluarea atentă a călătoriilor în condițiile perturbărilor majore ale zborurilor comerciale. Ministrul a recunoscut că, pe parcursul zilei, numărul apelurilor primite de misiuni a depășit capacitatea normală de răspuns.

„Deși selecția ‘situație de urgență’ redirecționa spre sprijinul operatorilor din centrala din București, este clar că sunt necesare resurse adiționale, mai ales în momente sensibile. Avem mai mulți colegi care ne vor fi mâine alături”, a explicat Țoiu.

MAE va continua să transmită informații actualizate prin pagina oficială de Facebook și prin aplicația mobilă dedicată cetățenilor români din străinătate, pe măsură ce situația din Orientul Mijlociu se menține fluidă și imprevizibilă.

