Guvernul pregătește cinci măsuri strategice pentru a reduce prețul energiei în România

Premierul Ilie Bolojan a prezentat miercuri un pachet amplu de măsuri pentru reformarea sectorului energetic, vizând reducerea prețurilor și creșterea siguranței energetice a României. Declarațiile au fost făcute în în urma discuțiilor cu autoritățile de reglementare, Guvernul și Parlamentul.

În acest context, Guvernul urmărește cinci direcții strategice.

„Creșterea capacităților de producție și îmbunătățirea reglementelor să ne ducă la prețuri mai mici în energie în perioada următoare și la îmbunătățirea siguranței energetice a țării noastre”, a afirmat Bolojan.

Una dintre principalele probleme identificate de premier este blocarea accesului la rețelele electrice din cauza avizelor tehnice de racordare speculative.

„Suntem în situația în care, față de aproximativ 9.000 MW putere zilnică pe care are nevoie economia românească, am emis avize tehnice de racordare de peste 80.000 MW”, a explicat el.

Potrivit premierului. Doar o mică parte dintre aceste proiecte sunt reale.

„Din cei 80.000 MW, în jur de 8.000 MW au avansat. Asta înseamnă că 90% din aceste proiecte sunt cu caracter speculativ. Cei care au obținut aceste proiecte nu intenționează să le dezvolte, ci urmăresc să le vândă”, a continuat premierul.

El a avertizat că această situație blochează investițiile serioase și crește costurile pentru investitori.

Pentru a elimina specula, guvernul intenționează să înăsprească reglementările, să majoreze garanțiile și să impună termene ferme pentru implementarea proiectelor.

„Să mărim semnificativ garanțiile, să impunem termene ferme, iar dacă acestea nu sunt respectate, cei care au depus garanția trebuie să și-o piardă”, a spus Bolojan.

Premierul a atras atenția că nivelul actual al garanțiilor este insuficient și că majorarea de la 5% la 20% din valoarea racordării rămâne modestă. El a adăugat că România ar trebui să urmeze exemplul unor țări precum Spania, unde garanțiile mai consistente au redus specula în sectorul energetic.

Un alt element central al reformei se concentrează pe companiile de stat din sectorul energetic, responsabile pentru peste 60% din producția de energie a României. Bolojan a precizat că indicatorii de performanță actuali sunt nerelevanți, iar absența unor obiective clare a condus la întârzieri semnificative în derularea proiectelor strategice.

În acest context, Guvernul va verifica toate contractele de mandat și va introduce criterii clare și măsurabile de performanță.

„Dacă vor performa, foarte bine. Dacă nu, trebuie înlocuiți, pentru că altfel România pierde oportunități și proiecte importante”, a avertizat premierul.

În ansamblu, șeful Guvernului a explicat că aceste măsuri sunt menite să corecteze dezechilibrele pieței și să accelereze investițiile.

„Trebuie să deparazităm practic rețelele noastre de aceste avize tehnice de racordare și să permitem investitorilor serioși să își realizeze proiectele”, a concluzionat Bolojan, atenționând că, fără aceste reforme, România riscă să rateze oportunități majore în sectorul energetic.