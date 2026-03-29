Care sunt măsurile propuse de Bogdan Ivan în criza prețurilor la carburanți

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că luni va avea loc o ședință pe tema prețului combustibililor și a reiterat că a propus două măsuri: diminuarea TVA sau reducerea proporțională a accizei. „Acest lucru reprezintă fie diminuarea TVA, care în momentul de faţă a fost aplicată în câteva state europene, dar în România e în continuare o opțiune, şi doi - reducerea proporțională a accizei”, a spus acesta, la o conferinţă de presă susținută la Brăila.

Ministrul a anunțat că luni va avea loc o ședință de lucru aplicată, bazată pe scenarii, și a menționat că o scădere reală a prețului la pompă poate veni „doar din două surse care au legătură directă cu segmentul de fiscalitate a prețului combustibililor”.

„Mâine va avea loc o şedinţă de lucru extrem de aplicată, pe scenarii, referitoare la ceea ce am spus încă de acum o lună de zile, din partea Ministerului Energiei şi a PSD, asupra a ceea ce am spus încă de acum o lună de zile, şi anume că o scădere reală a preţului final la pompă poate să vină, pe lângă mecanismele de reglare de piaţă, pe lângă mecanismele de reglare a adaosurilor comerciale şi a supraimpozitării unor venituri excepţionale, poate să vină doar din două surse care au legătură directă cu segmentul de fiscalitate a preţului combustibililor”, a explicat acesta.

Bogdan Ivan a explicat că măsurile propuse vizează fie diminuarea TVA, fie reducerea proporțională a accizei, printr-un mecanism clar.

„Acest lucru reprezintă fie diminuarea TVA, care în momentul de faţă a fost aplicată în câteva state europene, dar în România e în continuare o opţiune, şi doi - reducerea proporţională a accizei, cu un mecanism extrem de clar. Pe de-o parte, în această perioadă statul român are venituri suplimentare din creşterea preţurilor, încasare suplimentară din TVA. Se calculează tot ce încasează suplimentar Ministerul de Finanţe, în această perioadă, în luna martie, plus cele 3 luni de criză în domeniul carburanţilor. Iar toţi aceşti bani, într-o formă foarte clară şi transparentă, se întorc înapoi în buzunarul oamenilor”, a spus acesta.

Ministrul a declarat că statul trebuie să sprijine oamenii în această perioadă de criză. „Nu e normal ca în momentul în care oamenii sunt cei care iau o parte din presiunea acestei crize internaţionale şi suportă această criză, vin companiile, după decizia din această săptămână, care suportă şi ele, în parte, această criză, e normal ca şi statul să fie cel care vine să sprijine în momentul de faţă oamenii şi să suporte şi el o parte din această presiune, din banii suplimentari pe care i-a încasat în această perioadă”, a spus acesta.

Bogdan Ivan a afirmat că speră ca decizia să fie luată cât mai repede. „Imediat după ce va exista o decizie, care sper să fie luată cât mai repede, în contextul în care mâine se împlinesc patru săptămâni de la data la care am propus pentru prima dată un set de 5 măsuri în cadrul coaliţiei de guvernare şi e nevoie ca aceste decizii să fie luate de îndată, cel târziu săptămâna viitoare”, a adăugat ministrul.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, „până la finalul zilei de luni”, va fi adoptat un nou set de măsuri pentru reducerea prețurilor la carburanți, cel mai probabil vizând diminuarea accizei.