Accizele la carburanți ar putea deveni variabile. Guvernul pregătește un mecanism „dinamic”

Guvernul pregătește o ordonanță pentru introducerea accizării dinamice la carburanți. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că măsurile vor fi temporare și țintite, pentru a tempera creșterea prețurilor.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că autoritățile lucrează la o nouă etapă de intervenție asupra prețurilor la carburanți. Măsura vizează introducerea unui mecanism de „accizare dinamică”, care ar urma să fie reglementat printr-o ordonanță de urgență.

„La nivel național, lucrăm intens la a doua etapă de măsuri. La Ministerul Finanțelor suntem într-un stadiu avansat în elaborarea Ordonanței de Urgență care va introduce un mecanism transparent de ajustare a accizelor pentru carburanți. Acest mecanism de accizare dinamică, care se va simți direct în temperarea creşterii prețurilor la pompă, este gândit pentru a răspunde direct șocurilor externe și pentru a permite ajustări graduale, în funcție de creșterea simultană a prețurilor si a cotațiilor internationale”, a transmis Alexandru Nazare.

Ministrul nu a oferit detalii tehnice despre modul de aplicare, însă a sugerat că accizele ar putea fi ajustate periodic, în funcție de evoluția piețelor internaționale.

Un sistem similar a fost aplicat recent în Italia. Pe 19 martie, autoritățile de la Roma au decis reducerea accizei la carburanți cu 0,25 euro pe litru, pentru o perioadă limitată de 20 de zile. Decizia a făcut parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri menite să atenueze impactul scumpirilor.

Potrivit ministrului Finanțelor, România trebuie să își mențină obiectivele de reducere a deficitului bugetar. Astfel, intervențiile asupra accizelor nu pot fi permanente.

Oficialul a subliniat că soluțiile analizate sunt „țintite și temporare”, pentru a permite reacții rapide fără a afecta stabilitatea fiscală.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că măsurile deja adoptate reprezintă doar o primă etapă. El a precizat că o reducere a accizei ar putea fi decisă chiar în perioada următoare.

„De asemenea, un al doilea principiu este legat de un cost echitabil pentru toată lumea, sens în care tot ce a încasat practic bugetul de stat suplimentar pe componenta de taxă pe valoare adăugată în această lună, ca urmare a acestei creșteri, va fi întors către cetățenii României prin reducerea de accize care se va face”, a declarat premierul.

Acesta a mai spus că autoritățile analizează atât nivelul reducerii, cât și perioada în care măsura ar putea fi aplicată.

Declarațiile vin într-o perioadă a discuțiilor europene privind evoluția prețurilor la energie. Ministrul Finanțelor a participat la reuniunea Eurogrupului, unde tema principală a fost răspunsul la actuala criză.

„Contextul actual este diferit față de 2022, atunci când prețurile la energie au atins niveluri record, în special ca urmare a invadării Ucrainei de către Rusia. Criza este mai complexă, iar spațiul fiscal este limitat, motiv pentru care este nevoie de instrumente diferite, mai bine calibrate și mai bine coordonate între statele membre”, a mai scris ministrul.