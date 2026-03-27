Accizele la carburanți ar putea deveni variabile. Guvernul pregătește un mecanism „dinamic”

Sursa foto: Arhiva EVZ
Guvernul pregătește o ordonanță pentru introducerea accizării dinamice la carburanți. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că măsurile vor fi temporare și țintite, pentru a tempera creșterea prețurilor.

Guvernul pregătește modificarea accizelor la carburanți

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că autoritățile lucrează la o nouă etapă de intervenție asupra prețurilor la carburanți. Măsura vizează introducerea unui mecanism de „accizare dinamică”, care ar urma să fie reglementat printr-o ordonanță de urgență.

La nivel național, lucrăm intens la a doua etapă de măsuri. La Ministerul Finanțelor suntem într-un stadiu avansat în elaborarea Ordonanței de Urgență care va introduce un mecanism transparent de ajustare a accizelor pentru carburanți. Acest mecanism de accizare dinamică, care se va simți direct în temperarea creşterii prețurilor la pompă, este gândit pentru a răspunde direct șocurilor externe și pentru a permite ajustări graduale, în funcție de creșterea simultană a prețurilor si a cotațiilor internationale”, a transmis Alexandru Nazare.

Modelul italian privind accizele la carburanți este luat în calcul

Ministrul nu a oferit detalii tehnice despre modul de aplicare, însă a sugerat că accizele ar putea fi ajustate periodic, în funcție de evoluția piețelor internaționale.

Bază de date unică. Primăria Capitalei începe recensământul clădirilor și terenurilor aflate în administrare
România U20, învinsă de Polonia, scor 0-1, în Elite League. Oaspeții au marcat direct din corner
Un sistem similar a fost aplicat recent în Italia. Pe 19 martie, autoritățile de la Roma au decis reducerea accizei la carburanți cu 0,25 euro pe litru, pentru o perioadă limitată de 20 de zile. Decizia a făcut parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri menite să atenueze impactul scumpirilor.

Măsurile sunt limitate de presiunea bugetară

Potrivit ministrului Finanțelor, România trebuie să își mențină obiectivele de reducere a deficitului bugetar. Astfel, intervențiile asupra accizelor nu pot fi permanente.

Oficialul a subliniat că soluțiile analizate sunt „țintite și temporare”, pentru a permite reacții rapide fără a afecta stabilitatea fiscală.

Alexandru Nazare. Sursa foto: Facebook

Guvernul pregătește noi decizii în perioada următoare

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că măsurile deja adoptate reprezintă doar o primă etapă. El a precizat că o reducere a accizei ar putea fi decisă chiar în perioada următoare.

De asemenea, un al doilea principiu este legat de un cost echitabil pentru toată lumea, sens în care tot ce a încasat practic bugetul de stat suplimentar pe componenta de taxă pe valoare adăugată în această lună, ca urmare a acestei creșteri, va fi întors către cetățenii României prin reducerea de accize care se va face”, a declarat premierul.

Acesta a mai spus că autoritățile analizează atât nivelul reducerii, cât și perioada în care măsura ar putea fi aplicată.

Criza energetică complică deciziile economice

Declarațiile vin într-o perioadă a discuțiilor europene privind evoluția prețurilor la energie. Ministrul Finanțelor a participat la reuniunea Eurogrupului, unde tema principală a fost răspunsul la actuala criză.

Contextul actual este diferit față de 2022, atunci când prețurile la energie au atins niveluri record, în special ca urmare a invadării Ucrainei de către Rusia. Criza este mai complexă, iar spațiul fiscal este limitat, motiv pentru care este nevoie de instrumente diferite, mai bine calibrate și mai bine coordonate între statele membre”, a mai scris ministrul.

22:14 - Un rus, condamnat la închisoare după ce a agresat o femeie. Fiul președintelui american a fost cel care a sunat la po...
22:06 - Doi elevi din Alba Iulia au organizat o bătaie în curtea școlii. Imagini cu încurajările colegilor
22:00 - Un italian de 92 de ani, arestat după ce a împușcat-o pe românca ce avea grijă de el. Femeia, sub supraveghere medicală
21:53 - Traficul, restricționat pe mai multe străzi din București în perioada următoare. Care sunt zonele vizate
21:47 - Băsescu, despre nemulțumirile lui Trump față de aliații europeni: Sunt exagerate. Nu funcționăm ca la grădiniță
21:39 - Motorina va depăși 32 de lei litru în următoarele trei zile. Cea mai mare scumpire într-o singură zi, în Moldova

Dan Andronic, concluzie despre discursurile lui Călin Georgescu: Spune, dar nu spune nimic. Sunt doar frânturi de idei
Punctul comun pe care îl au Liviu Dragnea și Călin Georgescu
Criză provocată de războiul din Iran va avea consecințe pe durata a mulți ani
