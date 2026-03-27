Guvernul ar putea scădea acciza la carburanți. Ilie Bolojan anunță noi măsuri

Premierul Ilie Bolojan anunță că autoritățile vor adopta, până la finalul zilei de luni, un nou set de măsuri pentru scăderea prețurilor la carburanți, cea mai probabilă variantă fiind reducerea accizelor.

Șeful Executivului a explicat că prima intervenție vizează stabilizarea pieței în contextul riscurilor de aprovizionare.

„Această primă măsură urmăreşte trei obiective. Pe de o parte, să putem interveni în aşa fel încât dacă vom avea o criză de aprovizionare să ne putem limita exporturile de motorină şi de ţiţei, să nu permitem creşterea adaosurilor faţă de media de anul trecut, să evităm preţurile speculative şi să limităm componenta de biocombustibil, care creşte preţul combustibilului”, a declarat Ilie Bolojan, într-un interviu acordat G4Media.

Premierul a mai spus că luni dimineață va avea loc o nouă reuniune a grupului de lucru, în urma căreia ar urma să fie luată o decizie concretă.

„Ne propunem ca, până la finalul zilei de luni, să venim cu o a doua măsură care să însemne o intervenţie pentru a reduce taxele care sunt stabilite pentru combustibili”, a declarat premierul.

Ilie Bolojan a arătat că reducerea TVA nu este o opțiune ușor de aplicat din cauza restricțiilor europene, în timp ce accizele oferă mai multă flexibilitate.

„Dacă am aplica-o, ar însemna că ne creăm această problemă. Din punct de vedere al accizelor este cea mai facilă soluţie şi foarte probabil ne vom duce pe acest aspect”.

Premierul a precizat că autoritățile analizează mai multe scenarii, fiind necesare calcule pentru a stabili impactul asupra bugetului și durata aplicării măsurii.

Guvernul ia în calcul ca o parte din veniturile suplimentare colectate din TVA să fie returnate populației prin reducerea accizelor.

”Să putem estima care ar fi capacitatea de reducere a accizei pe care statul român o poate suporta, atât din punct de vedere al duratei în care s-ar aplica această schemă (...) dar, de asemenea, un al doilea principiu este legat de un cost echitabil pentru toată lumea, sens în care tot ce a încasat practic bugetul de stat suplimentar pe componenta de taxă pe valoare adăugată în această lună, ca urmare a acestei creşteri, va fi întors către cetăţenii României prin reducerea de accize care se va face”, a explicat premierul.

Premierul a atras atenția că orice intervenție trebuie calibrată atent pentru a evita dezechilibrele din piață.

„Dacă vii cu alte măsuri sau dacă nu le gândeşti cum trebuie, există riscul să generezi blocaje de aprovizionare (...) De asemenea, poţi să creezi sincope puternice pe partea de import de combustibil, de ţiţei sau de motorină, de exemplu, unde cererea este mult mai mare decât benzina pe piaţa românească”, a explicat premierul.

Ilie Bolojan a subliniat că evoluția conflictului din regiunea Golfului influențează direct piața energetică și economia globală.

„Cea mai bună situaţie pe care ne-o putem imagina este să se ajungă la o formă de armistiţiu sau de deblocare a circulaţiei prin zona Golfului, în aşa fel încât să se reia aprovizionare a globală de combustibil. Pentru că efectele, aşa cum le vedem, sunt defavorabile tuturor economiilor”, a declarat premierul.

Întrebat despre eventuale scenarii alternative pentru buget, în cazul prelungirii conflictului, premierul a arătat că autoritățile vor fi nevoite să ajusteze planurile.

„În condiţiile în care s-ar întâmpla o astfel de situaţie, cu siguranţă lucrurile vor trebui reaşezate. Sper să evităm o astfel de situaţie pentru că nu ne afectează doar pe noi, ci, aşa cum v-am spus, întreaga economie globală”.

Guvernul a anunțat, joi, instituirea unei situații de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, valabilă în perioada 1 aprilie 2026 – 30 iunie 2026, printr-o ordonanță de urgență adoptată în ședința Executivului. Pachetul de măsuri vizează protejarea consumatorilor și a economiei, în contextul presiunilor tot mai mari din piața energetică.