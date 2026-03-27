Bolojan anunță reforma pensiilor militare. Vârsta de pensionare va crește treptat

Guvernul pregătește o schimbare majoră în sistemul pensiilor militare, iar proiectul legislativ ar putea fi prezentat în cel mult două săptămâni. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că reforma vizează în principal creșterea treptată a vârstei de pensionare, cu unele excepții pentru categoriile profesionale supuse unui efort fizic intens, potrivit G4media.

Șeful Executivului a explicat că măsura vine pe fondul presiunilor tot mai mari asupra bugetului public și al dezechilibrelor din sistemul de pensii. „E o problemă de suportabilitate economică pentru România, de sustenabilitate a sistemului de pensii și de inechitate față de alte categorii care lucrează până la 65 de ani”, a declarat acesta.

Planul guvernamental prevede o abordare în doi pași. Mai întâi, va fi modificată legea generală privind pensionarea în structurile de ordine publică și securitate națională. Ulterior, regulile vor fi adaptate în funcție de specificul fiecărui domeniu.

Premierul a declarat că actualul sistem permite retrageri foarte timpurii din activitate, uneori chiar la 47–52 de ani, ceea ce nu mai poate fi susținut pe termen lung. În acest context, creșterea vârstei de pensionare este văzută ca o soluție inevitabilă.

Totuși, nu toate funcțiile vor fi tratate la fel. Pentru posturile care presupun activitate fizică intensă – cum ar fi unitățile de intervenție – se are în vedere menținerea unor mecanisme de pensionare anticipată. În schimb, în cazul pozițiilor mai puțin solicitante, precum cele de pază sau administrative, vârsta de pensionare ar urma să se apropie de standardul general.

Întrebat dacă există presiuni din partea angajaților din aceste structuri, Ilie Bolojan a recunoscut că reformele de acest tip nu sunt, în mod natural, populare. „Fiecare categorie socială care are o anumită situație favorabilă (…) nu aplaudă și nu este o mare susținătoare a normalizării situației”, a spus premierul.

El a admis indirect că anumite instituții au o influență considerabilă, însă a insistat că deciziile nu pot ignora realitățile economice. În opinia sa, indiferent de guvern, corecțiile vor trebui făcute.

Unul dintre argumentele centrale invocate de prim-ministru este evoluția demografică. Generațiile numeroase care ies treptat din câmpul muncii sunt înlocuite de cohorte mult mai mici, ceea ce amplifică dezechilibrele dintre contribuabili și beneficiari.

În aceste condiții, autoritățile susțin că amânarea reformelor ar agrava situația. „Nu mai putem merge în acest sistem”, a punctat Bolojan, sugerând că măsurile propuse nu sunt o opțiune politică, ci o necesitate economică.

Premierul a recunoscut că schimbările vor afecta planurile personale ale multor angajați care se apropiau de pensionare. Cu toate acestea, el consideră că ajustările sunt indispensabile pentru stabilitatea pe termen lung.

„Nu faci ceea ce dă bine sau ceea ce este primit cu aplauze (…) trebuie să facem ceea ce trebuie pentru a corecta aceste dezechilibre”, a concluzionat acesta.

Proiectul legislativ urmează să fie prezentat în curând, urmând să intre în dezbatere publică și, ulterior, în procedura de adoptare.