Bolojan și Miruță, aveți grijă cu Armata, că o să înrolați militari de pe Counter-Strike sau TikTok!

România trimite geniști în misiuni de deminare în teatrul de război din Orientul Mijlociu, au anunțat, zilele trecute, ministrul Apărării și premierul. Dacă disecăm declarațiile, mai ales a lui Ilie Bolojan, constatăm că nu ni s-au cerut geniști, că nici nu știm dacă ni se va cere. România doar s-a oferit. E fix momentul în care mulți militari „dezertează” la pensie.

Bine că mai avem încă militari de ofertat și de apărat țara, zic! Strategia politicienilor cu privire la miezul apărării unei țări e periculosă. Armata nu o prăbușești ca pe o fabrică, un baraj sau niște mine. Apropo, Radu Miruță, știi că geniștii au contribuit și la ridicarea de fabrici, baraje și funcționarea minelor?

Mulți români se mândresc că avem trupe și servicii militare care s-au ridicat la un grad mult mai înalt de perfecționare decât aveam în urmă cu 20-25 de ani. Președintele Nicușor Dan a luat decizia corectă ca România să participe la acțiuni militare de securizare, în strâmtoarea Ormuz, căci trebuie să fim și noi în cărțile marilor puteri.

A ieșit, apoi, ministrul Radu Miruță și ne-a comunicat decizia luată de MApN: România trimite geniști pentru deminare în strâmtoarea Ormuz, că au experiență cu războiul din Ucraina – cu minele din Marea Neagră.

Premierul Ilie Bolojan a fost mai prudent și nu a făcut declarții categorice. Citise probabil criticile din presă la adresa lui Miruță. A meditat o zi-două și ne-a spus că „țara noastră ar putea participa la misiuni de deminare”, dar „numai după ce zona (din Strâmtoarea Ormuz) va fi stabilizată și un armistițiu va fi în vigoare”.

Bolojan a precizat că România este pregătită să trimită forțe specializate nu doar pentru operațiunile efective de deminare, ci și pentru supravegherea zonelor afectate, astfel, implicarea militarilor români ar reflecta atât capacitatea operațională, cât și profesionalismul Armatei Române, experiența acumulată în misiuni internaționale.

Frumos zise Bolojan, dar tot el este premierul care le-a tăiat sporuri militarilor, pensiile li s-au micșorat, cei schilodiți în teatrele de oprațiuni au acum pensia de handicap impozitată, iar un număr semnificativ de ofițeri și subofițeri s-au pensionat după ce au aflat de intențiile guvernanților de a la prelungi vârsta de pensionare. Și... ce armată vom avea peste un deceniu?

O să înrolați militari de pe Counter-Strike sau TikTok!?

Pentru cei care nu știu ce e Counter-Strike, reproduc explicația de pe wikipedia. „Counter-Strike este o serie de jocuri video multiplayer tactice de tip „prima persoană care trage”, în care echipe de teroriști se luptă pentru a comite un act de terorism în timp ce contra-teroriștii încearcă să îl împiedice. Seria a început pe Windows în 1999, odată cu lansarea primului joc Counter-Strike”.

Adică, fix generația copiilor anilor 2007-2008, care a început joaca pe computer. Pe aceștia, ajunși la 20-22 de ani ar putea să-i convingă guvernanții și generalii Armatei să se înroleze, ca să-și pună în practică pasiunea? Desigur, și generația TikTok, care-i mai aventuroasă. În rest, majoritatea tinerilor, întrebați dacă s-ar introduce stagiul militar obligatoriu, sau dacă s-ar angaja în armată, sau ce ar face în caz de război, fie refuză, fie spun că pleacă din țară.

De ce au atitudinea asta, când avem război la graniță și perspectiva extinderii conflictului din Orientul Mijlociu? Pentru că nu li se oferă decât expunerea la pericol. Știu destul de bine sacrificiile fiindcă am trăit în familie de militari. Bunicul și tata au fost ofițeri ai Armatei române, unul din băieți – generația tânără – a avut 6 misiuni în teatrele de operațiuni: Kosovo, Irak, Afganistan și Libia.

Societatea nu prea știe care-i adevărata viață a unui militar, dincolo de reportajele ce vizau pregătirile pentru viitoarele misiuni de luptă ale trupelor mecanizate, ale piloților, geniștilor și infanteriștilor.

Politicieni și alți nepricepuți au avut grijă să inoculeze ideea că acești bravi ai armatei ar fi niște privilegiați, cu leafă bună și care se pensionează devreme. Iar pe români, în ultimii ani, nimic nu-i stârnește mai bine decât informațiile despre banii altora. Disperării lor, produsă de aceiași guvernanți, li se opune mârșav și manipulator o altă categorie socială, mai avută pecuniar. De regulă, se arată cu degetul spre magistrați, medici și militari, „beneficiarii unor pensii speciale”!

Ce știe sau nu știe Miruță și Bolojan despre militari

În Armată, ca și în Ministerele de Interne și de Justiție, s-a produs un val de pensionări. Cauza e clară: schimbarea condițiilor și promisiunilor statului la momentul când s-a angajat militarul. Au părăsit garnizoanele și ofițeri de înalt grad și competență profesională din cauza faptului că au fost înfipți în funcții de comandă oameni aleși pe crieterii politice. Achizitionarea de echipamente si armament ineficiente sau slab calitativ au fost alte motivații pe care le-am întâlnite postate pe rețelele sociale, reclamate chiat de militari care acolo au posibilitatea de liberă exprimare.

Noile reglementări, emanate de guvernul Bolojan, au nemulțumit profund ofițerii și subofițerii. 1.Vârsta de pensionare a devenit prea mare pentru activitățile desfășurate în acest domeniu. 2.Pensia se va calcula de la intrarea în serviciu și nu pe ultimele luni lucrate.

Să trecem în revistă și foarte multele îndatoriri pe care le are un militar, că poate nici guvernanții, civili fiind, nu le cunosc.

Un militar trebuie să răspundă rapid dacă e solicitat de unitat. Indiferent dacă este în concediu sau în timp liber.

Cere aprobări pentru iesiri din oraș, țară, chiar și pentru concediul de odihnă.

Există tot felul de interdicții, obligatorii pentru un militar: de a permanentiza relații cu cetăteni străini, de a se căsători cu o persoană cetățean străin, de a avea un al doilea serviciu...

Militarii nu au sindicat și tot prin lege le este interzis sa facă grevă. Nu au voie să comenteze vreo decizie, căci zicerea „ordinul nu se discută, ci se execută” e prima pe care o află când alege cariera militară.

Strâmtoarea Ormuz – misiune de sacrificiu

Geniștii pe care ministrul Radu Miruță vrea să-i trimită la deminare în Strâmtoarea Ormuz sunt și ei beneficiarii acestor interdicții. Iar dreptul lor salarial nu este de 12.000-15.000 de lei pe lună. Dar se duc într-o misiune de sacrificiu pentru că ordinul nu se discută.

Am citit declarația unui contraamiral de flotilă de la Marina Militară, Constantin Ciorobea., care atrăgea atenția că operațiunile de deminare nu vor fi lipsite de riscuri, chiar dacă situația se va calma în Strâmtoare. Spunea contraamiralul că „minele pot fi ancorate pe un cablu la o adâncime de 10 metri sau pe fund”, iar echipele „pot opera și de la bordul altor nave de acolo. Crește ritmul de acțiune, că nu poți ține o echipa în continuu în apă”.

Desigur că există și riscul explodării minei sau al navei lovite de o dronă, dar... „Meseria lor e riscul”, deoarece geniștii sunt cei care curăță terenul de muniție neexplodată, mine sau construiesc structuri sub presiune.

Să fim fericiți că îi avem fiindcă viitorul nu sună bine! Trecutul, însă, a marcat existența și importanța geniștilor în apărarea țării. Sper ca, pe 31 mai, ministrul Miruță să-i onoreze cum se cuvine. Arma Geniu împlinește 167 de ani de la înființare.

În memoria eroilor genişti militari, a fost ridicat, în Bucureşti, monumentul „Leul”. Pe soclul statuii este aşezată inscripţia: „Spuneţi generaţiilor viitoare că noi am făcut suprema jertfă pe câmpurile de bătaie pentru întregirea neamului” - "Eroilor din arma geniului 1916-1919".

Să sperăm că și generațiile de după noi să aibă o armată puternică, dedicată să apere România.