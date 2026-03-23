Gradul de alertă a crescut la Deveselu. Radu Miruță a venit cu explicații

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunțat, luni, că gradul de alertă la Deveselu a crescut și a scăzut constant în ultima perioadă, pe fondul evoluțiilor din plan extern. Înainte de conflictul din Iran, gradul de alertă era la nivelul 3, iar după începutul războiului a crescut la nivelul 2. „Este o chestiune care este asociată evenimentelor, nu care este asociată pur şi simplu doar unei idei de conflict din Iran”, a spus acesta, la o conferință de presă.

Gradul de alertă de la Deveselu, unde România are activ scutul antirachetă, crește și scade, a declarat ministrul Apărării, menționând că variațiile apar în funcție de evoluția evenimentelor. Radu Miruţă a explicat că aceste schimbări nu sunt neobișnuite și se aplică tuturor bazelor militare din țară.

„Să ştiţi că a crescut şi a scăzut gradul de la Deveselu şi înainte de situația din Iran. Sunt evenimente care generează mărirea sau scăderea gradului de alertă pentru toate bazele militare de pe teritoriul național”, a spus acesta, la o conferință de presă.

Potrivit ministrului, gradul de alertă este stabilit pe o scară de la 1 la 5, unde nivelul 1 reprezintă cel mai grav scenariu. Înainte de izbucnirea conflictului din Iran, nivelul de alertă la Deveselu era 3, iar ulterior a fost ridicat la 2, pe fondul escaladării tensiunilor.

„Înainte de începerea cu câteva zile a situației din Iran, dacă nu mă înșel, era 3, având în vedere situația din Iran, a crescut la 2. Dar este o chestiune care este asociată evenimentelor, nu care este asociată pur și simplu doar unei idei de conflict din Iran”, a afirmat acesta.

Conflictul din Iran a început pe data de 28 februarie, după ce Statele Unite și Israel au lansat atacuri în urma cărora liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis. Evoluțiile din regiune continuă să influențeze climatul de securitate global, inclusiv măsurile adoptate de statele NATO.