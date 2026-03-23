Gradul de alertă a crescut la Deveselu. Radu Miruță a venit cu explicații
- 23 martie 2026, 15:26
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunțat, luni, că gradul de alertă la Deveselu a crescut și a scăzut constant în ultima perioadă, pe fondul evoluțiilor din plan extern. Înainte de conflictul din Iran, gradul de alertă era la nivelul 3, iar după începutul războiului a crescut la nivelul 2. „Este o chestiune care este asociată evenimentelor, nu care este asociată pur şi simplu doar unei idei de conflict din Iran”, a spus acesta, la o conferință de presă.
Gradul de alertă de la Deveselu variază în funcție de evoluția situației internaționale
Gradul de alertă de la Deveselu, unde România are activ scutul antirachetă, crește și scade, a declarat ministrul Apărării, menționând că variațiile apar în funcție de evoluția evenimentelor. Radu Miruţă a explicat că aceste schimbări nu sunt neobișnuite și se aplică tuturor bazelor militare din țară.
„Să ştiţi că a crescut şi a scăzut gradul de la Deveselu şi înainte de situația din Iran. Sunt evenimente care generează mărirea sau scăderea gradului de alertă pentru toate bazele militare de pe teritoriul național”, a spus acesta, la o conferință de presă.
Radu Miruţă: Nivelul de alertă a fost ridicat de la 3 la 2
Potrivit ministrului, gradul de alertă este stabilit pe o scară de la 1 la 5, unde nivelul 1 reprezintă cel mai grav scenariu. Înainte de izbucnirea conflictului din Iran, nivelul de alertă la Deveselu era 3, iar ulterior a fost ridicat la 2, pe fondul escaladării tensiunilor.
„Înainte de începerea cu câteva zile a situației din Iran, dacă nu mă înșel, era 3, având în vedere situația din Iran, a crescut la 2. Dar este o chestiune care este asociată evenimentelor, nu care este asociată pur și simplu doar unei idei de conflict din Iran”, a afirmat acesta.
Conflictul din Iran a început la finalul lunii februarie
Conflictul din Iran a început pe data de 28 februarie, după ce Statele Unite și Israel au lansat atacuri în urma cărora liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis. Evoluțiile din regiune continuă să influențeze climatul de securitate global, inclusiv măsurile adoptate de statele NATO.
