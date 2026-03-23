International

România ia în calcul trimiterea de militari în Strâmtoarea Ormuz. Explicațiile lui Miruță

Comentează știrea
Sursa foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

România ar putea contribui la operațiunile de deminare din Strâmtoarea Ormuz, a anunțat ministrul Apărării, Radu Miruță. Oficialul a explicat că decizia nu a fost luată încă și că este necesară o coordonare cu ceilalți aliați.

România analizează trimiterea de militari în Strâmtoarea Ormuz

„Deocamdată s-a luat o decizie ca România, alături de alte țări, să sprijine o astfel de situație. Președintele României a anunțat asta. Analizăm, în funcție și de disponibilitatea celorlalți parteneri, care este necesarul, raportat la disponibilitatea noastră. Am căpătat ceva experiență cu deminarea în Marea Neagră pe parcursul ultimilor ani”, a arătat Miruță.

Potrivit acestuia, România ar putea contribui prin trimiterea de ofițeri de stat major și prin furnizarea de informații utile în astfel de operațiuni, inclusiv prin implicarea personalului cu experiență în deminare acumulată în ultimii ani.

„Vom vedea împreună cum vom participa, dar ne menținem această disponibilitate”, a spus Miruță.

Carburanți scumpi chiar și sub starea de criză. Românii nu scapă de majorări
Carburanți scumpi chiar și sub starea de criză. Românii nu scapă de majorări
Gradul de alertă a crescut la Deveselu. Radu Miruță a venit cu explicații
Gradul de alertă a crescut la Deveselu. Radu Miruță a venit cu explicații
Radu Miruță

Radu Miruță. Sursă foto: Facebook

România nu face pasul înapoi

Ministrul a amintit că România s-a alăturat declarației inițiate de Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos și Japonia, care vizează asigurarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz. Anunțul a fost făcut vineri, 20 martie, de președintele Nicușor Dan.

Prin intermediul acestei declarații, statele semnatare condamnă „blocarea de facto a Strâmtorii Ormuz” și cer Iranului „să oprească imediat amenințările, plasarea de mine în ape, atacurile cu drone și rachete, precum și orice alte acțiuni care ar putea împiedica navigația comercială”, conform textului publicat pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Front comun pentru Strâmtoarea Ormuz

Italia, Germania și Franța au anunțat joi că declarația nu implică un angajament militar imediat, ci vizează mai degrabă o posibilă inițiativă multilaterală ce ar putea fi demarată după o eventuală încetare a focului în conflictul din Orientul Mijlociu. Iranul a anunțat, prin intermediul ministrului de externe, că este dispus să permită trecerea navelor care au legături cu Japonia, una dintre țările semnatare ale declarației internaționale.

Pe timp de pace, aproximativ o cincime din transporturile mondiale de țiței și gaze naturale lichefiate trec prin Strâmtoarea Ormuz, însă impactul unei blocade iraniene ar depăși sectorul energetic. Pentru statele din Golful Persic, aceasta reprezintă principala rută pentru importurile de alimente, arată o analiză realizată de CNN.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. eL vLAD spune:
    23 martie 2026 la 14:05

    Acest pulifrici imbicsit si proasta rau....

Stiri calde

15:33 - Carburanți scumpi chiar și sub starea de criză. Românii nu scapă de majorări
15:26 - Gradul de alertă a crescut la Deveselu. Radu Miruță a venit cu explicații
15:20 - ⁠Mutu, decizie radicală cu privire la copilul lui: I-am luat telefonul și tableta și nu știu când i le mai dau
15:20 - Sistemul financiar mondial este la pământ
15:20 - Adrian Severin Iranul nu reprezintă o amenințare pentru securitatea Israelului
15:20 - Semnele care arată că urmează o criză mondială de proporții

HAI România!

Sistemul financiar mondial este la pământ
Sistemul financiar mondial este la pământ
Adrian Severin Iranul nu reprezintă o amenințare pentru securitatea Israelului
Adrian Severin Iranul nu reprezintă o amenințare pentru securitatea Israelului
Cum poate fi oprit războiul din Iran
Cum poate fi oprit războiul din Iran

Proiecte speciale