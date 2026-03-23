Mai sunt câteva ore din ultimatumul dat de Trump Iranului. Economia globală, afectată major de situația din Strâmtoarea Ormuz. Trump merge în Israel. Live Text

Premierul britanic Keir Starmer și președintele american Donald Trump au avut o convorbire „constructivă”de 20 minute, seara trecută, potrivit BBC.

Un purtător de cuvânt de la Downing Street a declarat că cei doi au discutat situația din Orientul Mijlociu și, „în special, necesitatea redeschiderii Strâmtorii Ormuz pentru a relua transportul global de transport maritim”.

„Ei au fost de acord că redeschiderea Strâmtorii Ormuz este esențială pentru a asigura stabilitatea pieței globale de energie”, a spus purtătorul de cuvânt, adăugând că "au fost de acord să vorbească din nou curând".

Ieri, Donald Trump a reîmpărtășit și un sketch satiric SNL pe Truth Social, în care actorii care îl interpretează pe Starmer și pe viceprim-ministrul David Lammy vorbesc despre un apel telefonic iminent cu președintele SUA.

„Of, Doamne, dacă Donald țipă la mine? Ce să spun, Lammy?” spune actorul care îl joacă pe Starmer, înainte să adauge: „Sunt depășit de situația mea aici, Lammy. Cum a reușit Liz Truss să facă acest job să pară atât de ușor?”

A 24-a zi de război în Iran a continuat în nota obișnuită, cu atacuri de ambele părți, în așteptarea următoarei mișcări pe care o vor face Statele Unite ale Americii, după ce va expira ultimatumul dat de Donald Trump Teheranului, potrivit The Times of Israel. Acesta a amenințat că va distruge centralele electrice iraniene dacă rămășițele regimului ayatollahilor nu vor redeschide circulația prin Strâmtoarea Ormuz, iar perioada ultimatumului va expira luni noapte. Iranul susține că nu acțiunile sale ar afecta navigația prin strâmtoare și a amenințat, la rândul său, că va distruge facilități civile în statele din Golf, precum centrale electrice și stații de desalinizare a apei, dacă SUA îi vor lovi industria energetică.

Între timp, potrivit surselor americane și israeliene, se conturează un alt scenariu, cel al unei intervenții militare la sol a Marinei SUA, pentru a ocupa Insula Kharg, punct nevralgic pentru industria petrolieră a Iranului și poziție strategică în strâmtoare. Toată discuția vine în contextul în care economia globală e tot mai afectată de prețul în creștere al petrolului.

Economia globală este „amenințată major” de criza energetică cauzată de războiul din Orientul Mijlociu, a declarat șeful Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, avertizând că „nicio țară nu va fi imună” la efectele acesteia.

Vorbind la Clubul Național de Presă din capitala Australiei, Birol a comparat actuala criză energetică cu cele din anii 1970 și cu impactul invaziei Rusiei în Ucraina din 2022.

„Această criză, așa cum stau lucrurile, este acum două crize petroliere și o prăbușire a gazelor la un loc”, spune el. „Economia globală se confruntă astăzi cu o amenințare majoră, și sper din tot sufletul că această problemă va fi rezolvată cât mai curând posibil.”

„Nicio țară nu va fi imună la efectele acestei crize dacă continuă să meargă în această direcție. Așadar, este nevoie de eforturi globale”, spune el.

Birol adaugă că „cel puțin 40... de active energetice din regiune sunt grav sau foarte grav avariate în nouă țări.”

Ministrul de externe Abbas Araghchi susține că traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz este afectat deoarece companiile de asigurări sunt îngrijorate de războiul inițiat de SUA, nu din cauza acțiunilor Iranului.

„Libertatea navigației nu poate exista fără libertatea comerțului. Respectați-le pe amândouă - sau așteptați-vă la niciuna”, a spus Araghchi pe X. El a mai susținut că alte amenințări nu îi vor influența nici pe iranieni, nici pe asigurători.

Președintele american Donald Trump ar fi indicat că ar dori să călătorească în Israel luna viitoare pentru a primi Premiul Israel.

„Da, așa pare”, a confirmat postul de televiziune Canal 14, citând un răspuns dat de Donald Trump când a fost întrebat dacă va veni la ceremonia de Ziua Independenței, din 22 aprilie.