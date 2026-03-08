Insula Kharg, bucata de stâncă vitală pentru Iran și vânată de SUA

Insula Kharg, o mică porțiune de teritoriu situată în Golful Persic, a devenit în ultimele zile subiectul unor analize geopolitice privind rolul său în exporturile de petrol ale Iranului și posibilele consecințe ale unei eventuale schimbări de control asupra acestei zone, potrivit Huff Post.

Specialiștii în securitate și energie discută despre importanța strategică a insulei, în contextul tensiunilor regionale și al relațiilor dintre Iran și Statele Unite.

Potrivit analizelor publicate în presa internațională, acest teritoriu, deși are doar aproximativ 20 de kilometri pătrați, este esențial pentru infrastructura energetică a Iranului, fiind principalul punct prin care pleacă exporturile de petrol ale țării.

Insula Kharg se află la aproximativ 25 de kilometri de coasta sudică a Iranului și la circa 483 de kilometri nord-vest de strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel global.

Potrivit informațiilor, insula reprezintă principalul terminal petrolier al Iranului.

„Pe hartă, insula Kharg este un punct în Golful Persic, un teritoriu de aproximativ 20 de kilometri pătrați, situat la 25 de kilometri de coasta sudică a Iranului”.

Relevanța sa strategică este majoră, pentru că „este terminalul principal pentru 90% din exporturile de petrol ale Iranului”.

O mare parte din acest petrol ajunge pe piețele asiatice, în special în China, care reprezintă unul dintre principalii cumpărători ai petrolului iranian.

Unii analiști consideră că insula ar putea avea un rol crucial într-un scenariu de presiune economică asupra Iranului. Există experți care susțin că preluarea controlului asupra acestei zone ar putea avea efecte majore asupra economiei iraniene.

Există analiști care indică „cucerirea acestui mic teritoriu strategic drept o soluție capabilă să schimbe jocul în Iran”, argumentând că blocarea exporturilor de petrol ar putea „paraliza exportul petrolier și reduce fondurile disponibile pentru structurile militare ale regimului”.

Această ipoteză este discutată în contextul dezbaterilor privind instrumentele de presiune economică sau strategică ce pot fi utilizate împotriva Teheranului.

Alți experți atrag însă atenția asupra riscurilor semnificative pe care le-ar implica o astfel de acțiune. Există analiști care consideră că o intervenție asupra insulei Kharg ar putea genera consecințe imprevizibile pentru securitatea regională.

De asemenea, aceștia reamintesc faptul că, în trecut, administrațiile americane au analizat scenarii similare, dar nu le-au pus în aplicare.

„Nici Carter, nici Reagan nu au dorit să urmeze această strategie”, spun analiștii, ceea ce indică nivelul ridicat de risc asociat unei astfel de decizii.

Insula Kharg a avut un rol important și în trecut, inclusiv în perioada războiului dintre Iran și Irak din anii 1980, când infrastructura petrolieră a fost o țintă strategică.

În prezent, insula rămâne un element central în sistemul energetic iranian, fiind dotată cu terminale petroliere și facilități de încărcare pentru petrolierele care transportă țiței către piețele internaționale.

În condițiile tensiunilor persistente din regiunea Golfului Persic, rolul infrastructurii energetice și al rutelor maritime rămâne un subiect major de analiză pentru experți în geopolitică, energie și securitate internațională.