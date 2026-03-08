Social

Războiul din Orientul Mijlociu i-a distrus afacerea lui Cristi Borcea. Șase milioane de euro s-au evaporat într-o secundă

Războiul din Orientul Mijlociu i-a distrus afacerea lui Cristi Borcea. Șase milioane de euro s-au evaporat într-o secundăCristi Borcea.Sursa foto: Captura video
Cristi Borcea, fost acționar al Dinamo, se află printre cei afectați de conflictul din Orientul Mijlociu. Afaceristul a cumpărat patru apartamente în Dubai cu aproximativ șase milioane de euro, însă, în contextul actual, prețul acestora a scăzut puternic, iar șansele de a le vinde sunt reduse.

Conflictul din Orientul Mijlociu afectează investițiile imobiliare din Dubai

În urmă cu o săptămână, Iranul a fost ținta unui atac lansat de Israel și Statele Unite, iar Teheranul a răspuns prin lovituri îndreptate spre statele din zona Golfului Persic unde se află baze militare americane. În unele cazuri, drone sau fragmente de drone au ajuns și peste obiective civile, inclusiv în Dubai.

Mulți români au fost atrași de ideea de a cumpăra o locuință în Dubai, atât datorită dobânzilor mici la credite, cât și datorită condițiilor oferite de zonă, precum luxul și liniștea. Printre cei interesați s-a numărat și Mitică Dragomir, care spunea recent că intenționa să își extindă afacerile în Emirate.

Mitică Dragomir

Mitică Dragomir. Sursa foto: Facebook/ Dumitru Dragomir

Prețul apartamentelor cumpărate de Cristi Borcea în Dubai a scăzut puternic

Cristi Borcea resimte efectele conflictului din Orientul Mijlociu. După ce, în urmă cu câțiva ani, a cumpărat patru apartamente în Dubai cu aproximativ 6.000.000 de euro, piața imobiliară a devenit instabilă, iar valoarea acestora a scăzut puternic.

„Am luat 4 apartamente. Am investit 6 milioane (n.r. – de euro) în Dubai. Acum trei ani. Printr-un antreprenor român, Brânzei (n.r. – Mircea Brânzei). Ne-a zis «Domne, se dublează, se…». Nici banii pe ele nu mai luăm. Și mai sunt o grămadă. Din vrăjeala asta, «Le iei, cresc, 30-40%. Să vezi ce se ia», am luat piscină la etajul 62. Și am luat și trei. Am luat și pentru închiriat. Cât e în chirii? «În chirii o să fie 10-15%…, 2% îți rămân”, spunea afaceristul, pentru iamsport, în vara lui 2025.

Borcea: „Dubai nu-i chiar așa, cum zice toată lumea”

Încă de anul trecut, Borcea a spus că piața din Emirate nu mai este la fel de stabilă și a atras atenția asupra situației. El a criticat și modul în care influencerii de pe rețelele sociale promovează agresiv viața în Dubai.

„Deci e mai prost decât în București. Dubai nu-i chiar așa, cum zice toată lumea, că te îmbogățești acolo dacă investești. Așa zic toți: «Domne, ia în Dubai, că e senzațional!». Nu mai e, a fost. Nu mai e ce a fost. Asta e vrăjeală. Te ia că dai o rată, că dai după, că nu știu ce, că nu știu cum. Și când vrei să le dai (n.r. – să vinzi apartamente), nu mai iei nici banii pe care i-ai dat”, adăuga acesta.

