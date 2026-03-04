Valentina Pelinel și Cristi Borcea, vacanță de familie în Miami. Imagini rare cu cei trei copii ai lor

Valentina Pelinel și Cristi Borcea se află în aceste zile în Statele Unite, unde petrec o vacanță alături de cei trei copii ai lor. Cei doi au ales drept destinație Miami, iar fotografiile publicate pe rețelele de socializare au atras rapid atenția urmăritorilor.

Fostul model și omul de afaceri au împărtășit cu fanii mai multe imagini din timpul vacanței petrecute peste Ocean. În fotografii apar momente de relaxare, plimbări pe apă și activități în aer liber, toate desfășurate sub soarele puternic al Floridei.

Printre imaginile care au stârnit cel mai mare interes s-au numărat cele surprinse în timpul unei ieșiri cu barca. După plimbarea pe apă, familia s-a oprit și pentru o partidă de pescuit, iar copiii s-au arătat extrem de entuziasmați de experiență. În fotografii, cei mici apar ținând undițele sau admirând priveliștea, iar imaginile au adunat rapid numeroase reacții din partea urmăritorilor.

Relația lor a fost intens urmărită de-a lungul timpului. Povestea lor a devenit publică într-o perioadă delicată din viața omului de afaceri, când acesta se afla în detenție. Cristi Borcea fusese condamnat în Dosarul Transferurilor, un caz care a implicat mai multe nume importante din fotbalul românesc. Omul de afaceri a petrecut aproximativ patru ani în închisoare și a fost eliberat condiționat în 2018.

În acea perioadă, Valentina Pelinel i-a fost alături și a vorbit în repetate rânduri despre momentele dificile prin care au trecut. Cei doi au împreună trei copii: Milan, născut în 2016, și gemenele Indira și Rania, venite pe lume un an mai târziu.

Vacanța din Miami le oferă ocazia perfectă de a petrece timp împreună, departe de agitația din România. În aceste zile, familia se bucură de activități simple, dar apreciate de cei mici, precum plimbările pe apă, pescuitul sau momentele petrecute la plajă.

Cristi Borcea este cunoscut nu doar pentru activitatea sa în afaceri și pentru implicarea de-a lungul anilor în conducerea clubului FC Dinamo București, ci și pentru faptul că are o familie numeroasă. Din relațiile și căsătoriile anterioare, omul de afaceri mai are încă șase copii, astfel că în total este tatăl a nouă copii.

Din prima căsătorie are trei copii, iar din mariajul cu Alina Vidican s-au născut alți doi. În plus, Cristi Borcea mai are un copil din relația cu avocata Simona Voiculescu. Astfel, familia extinsă a omului de afaceri este una dintre cele mai numeroase din lumea mondenă din România, iar acesta a spus în mai multe rânduri că rolul de tată este cel care îl definește cel mai bine.

În ultimii ani, pentru Valentina Pelinel, viața de familie a devenit prioritară. Deși rămâne activă în spațiul public și pe rețelele de socializare, cea mai mare parte a timpului și-o dedică creșterii și educației copiilor.