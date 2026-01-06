Cum a trecut Valentina Pelinel de perioada postnatală. Soția lui Cristi Borcea a trecut prin situații stresante

Imediat după venirea pe lume a copiilor, Valentina Pelinel spune că nu s-a confruntat cu episoade de depresie, însă recunoaște că perioada postnatală a venit cu multă oboseală, emoții și stres. Soția lui Cristi Borcea a vorbit despre aceste experiențe în podcastul realizat de Nicoleta Luciu, unde a descris cum au arătat primele luni de după naștere.

Deși a avut sprijin, Pelinel subliniază că rolul mamei rămâne central, mai ales atunci când alăptezi. Programul strict, trezirile dese și responsabilitatea permanentă au transformat această etapă într-una intensă, dar cu efecte neașteptate asupra fizicului ei.

„Nu am avut din astea (n.r. – episoade depresive după naștere). Mi s-a părut că am slăbit destul de repede, cred că de la oboseală, că indiferent câte ajutoare ai, eu alăptând din trei în trei ore sau trebuia să mă mulg, în funcție de situație. Nu-l trezeam dacă dormea. Oboseala, cu alăptatul, grijile, stresul, pentru că ești tot timpul mental acolo, cred că m-au ajutat să slăbesc. Cele mai grele, în schimb, au fost ultimele kilograme”, a spus vedeta în cadrul podcastului.

Vedeta mărturisește că ultimele kilograme au fost cel mai greu de dat jos, în ciuda ritmului alert și a sprijinului din jur. Totodată, a vorbit sincer despre colicii bebelușilor, spunând că nu crede în soluții „minune”.

„Dacă în primele trei luni am scăpat de mare parte din kilograme, cele patru, cinci rămase mi-a luat mult și bine să scap de ele. Ai ajutoare, dar tu tot acolo ești, că n-ai cum să nu fii acolo, mai ales când alăptezi, din trei în trei ore ești treaz, poți să ai 100 de ajutoare. Și chiar dacă nu se trezea, tot cam din trei în trei ore trebuie să scoți laptele. Am încercat tot felul de pastiluțe, siropele, medicație. Nu funcționează nimic. Copiii au colici și punct sau nu au. Nu prea cred că există. Am mai auzit cazuri în care nu prea s-au chinuit. A fost interesant”, a mai adăugat soţia lui Cristi Borcea.

Un alt factor care a contribuit la bunăstarea sa a fost și faptul că cei mici s-au adaptat ușor, inclusiv la drumuri lungi și zboruri. Reacția lor calmă a surprins deseori oamenii din jur.

„Copiilor mei le place să călătorească. Au și călătorit mult cu mine când erau în burtă, dar și de mici au călătorit și le-a plăcut atât de mult. Când intram în avion cu trei copii mici, se uitau cu niște fețe la mine. Copiii mei sunt foarte cuminți în avion. Nu au plâns niciodată, nu au făcut scandal”, a mai spus Valentina Pelinel.