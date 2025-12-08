Cornel Dinu, prizonier în propria locuință: Nu vrea pur și simplu să dialogheze

Cornel Dinu, unul dintre cei mai mari fotbaliști ai lui Dinamo, trece printr-o perioadă extrem de dificilă. La 77 de ani, „Procurorul” se confruntă cu probleme de sănătate tot mai apăsătoare și, potrivit apropiaților, refuză să mai iasă din casă, preferând izolarea totală.

Constantin Dănilescu, vechi prieten și fost conducător atât la Steaua, cât și la Dinamo, a vorbit cu despre starea în care se află Cornel Dinu. „Am mai vorbit cu Mister, îi mai trimit câte un mesaj. Îmi pare rău, s-a retras, s-a închis în el. Noi ne cunoaștem din clasa I, ne știm bine. Când îi transmit multă sănătate, îmi răspunde: Da, la fel și ție!, parcă mi se sfâșie sufletul”, a declarat Dănilescu la Digi Sport.

Fostul oficial a rememorat un moment care i-a schimbat cariera: „El a fost omul care mi-a dat primul telefon să merg la Dinamo. Știu câți ani am trăit alături de el, în copilărie, în Târgoviște.”

Starea de sănătate a lui Cornel Dinu s-a deteriorat considerabil în ultimul an. După operația complicată de șold, fostul internațional a fost nevoit să revină în spital din cauza unor probleme respiratorii.

Pe 8 noiembrie, Dinu a fost internat la Spitalul Universitar de Urgență din București, unde medicii l-au monitorizat permanent.

Am avut probleme cu respirația, m-au monitorizat 24 de ore din 24, mi-au pus 12 senzori pe mine, cu fire, cu monitoare, parcă eram RoboCop. Au vrut să vadă dacă se impune implantarea unui pacemaker ventricular, nu cardiac, să ajute la respirație, a povestit el.

Foarte afectat fizic și psihic, Dinu a mărturisit cât de greu îi este: „Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. N-am ieșit decât la spital. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă. Sunt dat peste cap cu o depresie foarte puternică și cu fusul orar. Dorm mai mult ziua…”

Vizitele unor apropiați precum Mircea Lucescu nu par să-l fi convins să revină în lumea fotbalului.

„A fost Mircea Lucescu pe la mine zilele trecute… m-a invitat la un meci al Rapidului, dar prefer să stau cu câinii mei”, a mai spus Dinu.

Fostul atacant dinamovist Ionel Dănciulescu, unul dintre oamenii apropiați lui Cornel Dinu în ultimele decenii, a recunoscut că situația este tot mai îngrijorătoare.

„Nu am mai vorbit în ultimul timp cu dânsul. Am o relație specială cu domnia sa, a fost un om care m-a ajutat enorm. Acum e mai greu să dai de el. Au fost la el și domnul Mircea Lucescu, și Cristi Borcea, toată lumea… nu vrea pur și simplu să dialogheze”, a spus Dănciulescu.

Fostul golgheter a explicat și de ce crede că izolarea îl afectează profund: „Din păcate, dânsul nu înțelege că aceste lucruri l-ar ajuta enorm: să iasă, să vorbească, să fie printre oameni. E dezamăgit, chiar scârbit de situația politică și socială în care se zbate țara.”

Născut pe 2 august 1947, Cornel Dinu este considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria lui Dinamo. A debutat la Metalul Târgoviște, însă cariera sa s-a identificat complet cu echipa din Ștefan cel Mare. A jucat peste 450 de meciuri în tricoul alb-roșu, a câștigat șase titluri de campion ca jucător, a avut 67 de selecții la națională și a câștigat două titluri de campion ca antrenor. Recunoscut pentru stilul său elegant, Dinu a rămas în istoria fotbalului românesc sub supranumele „Procurorul”.