Cornel Dinu nu mai iese din casă de peste un an: Depresia l-a izolat complet. Nu-l mișcă absolut nimic

Cornel Dinu. Sursa foto Youtube
Cornel Dinu, în vârstă de 77 de ani, fost jucător și antrenor al echipei Dinamo, s-a retras din viața publică din cauza unei depresii apărute din cauza unor probleme de sănătate. „Ne respinge, nu mai vrea nici să-l vedem”, a spus Ionel Augustin, citat de GSP.

Cornel Dinu nu vrea să mai iasă din casă

Generația echipei Dinamo din 1983-1984, care a ajuns până în semifinalele Cupei Campionilor Europeni după eliminarea formației Hamburg, s-a reunit ieri la un restaurant din centrul Capitalei. La întâlnire au participat foștii jucători aflați în București, însă Cornel Dinu, în vârstă de 77 de ani, nu a fost prezent.

Cornel Dinu nu a mai ieșit din vila sa de mai bine de un an, doar în situațiile în care a avut nevoie de îngrijiri medicale a fost dus la spital. În ciuda eforturilor apropiaților, fostul mare fotbalist s-a izolat de lume. Răspunde uneori la telefon, își dedică timpul scrisului și nepoatei sale, Natalia, dar evită orice altă interacțiune, inclusiv cu foștii colegi.

Ionel Augustin: Mi-a mai răspuns la telefon, dar apoi „lasă-mă în pace!”

Ionel Augustin, în vârstă de 70 de ani, se numără printre puținii care îl mai vizitează pe Cornel Dinu. Ajunge la poarta casei sale, aflată lângă Televiziunea Română, schimbă câteva vorbe și apoi pleacă.

„Am încercat să-l conving pe Cornel Dinu să vină, dar... Ne respinge, nu mai vrea nici să-l vedem. Păcat, s-au făcut eforturi mari. Mi-a mai răspuns la telefon, dar apoi „lasă-mă în pace!”, ne înjură (zâmbește)... În felul lui... (...) Merg la el, stau la poartă, vorbim. Din păcate, nu putem să-l scoatem deloc (din casă). Și Cristi Borcea a încercat. În 2-3 luni, l-ar pune pe picioare, cu vitaminizare. Dar nu-l mișcă absolut nimic”, a spus acesta.

Ionel Augustin

Ionel Augustin. Sursa foto: Captură video Youtube

Cornel Dinu: „Îmi aştept sfârşitul”

În luna august, Cornel Dinu afirma că n-a mai ieși din casă de peste un an, fiind „dat peste cap” de o depresie „foarte puternică”.

„Ce să fac, îmi aştept sfârşitul. Nu e rău, dar asta e viața. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. N-am ieșit decât la spital, 3 luni de zile cât am stat internat la spital cu operația și cu alte probleme care le-am. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă. și practic sunt dat peste cap cu o depresie foarte puternică și cu fusul orar. Eu dorm mai mult ziua”, spunea acesta, pentru Fanatik.

