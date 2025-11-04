Alertă în Capitală. Scurgere de gaz la un liceu din Sectorul 3. Elevii și profesorii au fost evacuați

La Liceul „Theodor Pallady” din București a fost semnalată o scurgere de gaz la o vană exterioară, identificată de Distrigaz. Elevii și personalul unității au fost evacuați preventiv, iar echipele ISU București-Ilfov au intervenit rapid. Distribuția gazului a fost întreruptă.

Profesorii au sunat imediat la 112, iar până la sosirea echipelor de intervenție, sălile de clasă au fost complet aerisite. La fața locului au acționat echipe specializate, inclusiv un echipaj CBRN pentru măsurători, un echipaj SMURD și o autospecială de stingere.

„Au fost efectuate verificări şi în sălile de clasă, dar nu au fost constatate scurgeri de gaz. Nu au fost înregistrate probleme medicale”, au anunțat pompierii.

Potrivit reprezentanților ISMB, elevii și profesorii ar fi simțit mirosul de gaz în jurul orei 12:00.

„Au fost chemaţi cei de la Distrigaz, au verificat, au spus că nu este din interior, că ar fi din exterior. Conducerea şcolii a decis să trimită copiii acasă până se termină verificările. Au venit cei de la Distrigaz, fac verificări şi s-a decis şi pentru tura de după-amiază să meargă copiii acasă până când cei de la Distrigaz, care înţeleg că au revenit la punctul respectiv, nu termină verificările şi nu vor da un punct de vedere, să vedem de unde venea acel miros”, declarat Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB), Florian Lixandru.

Potrivit acestuia, cei de la Distrigaz au dat asigurări că mirosul de gaz provenea din exterior.

„Ei au spus că mirosul nu era din interior, că ar fi fost din exterior, dar nimeni nu îşi permite să pun viaţa copiilor în pericol, motiv pentru care copiii au fost trimişi acasă. Nu s-a întâmplat nimic, doar a mirosit a gaz, am prevenit orice pericol”, a adăugat reprezentantul ISMB.

În urma tragediei din Rahova, temerile românilor legate de o astfel de explozie sunt semnificative. De altfel, numărul cazurilor în care au fost înregistrate scurgeri de gaze în blocuri a crescut.

O scurgere majoră de gaz a fost descoperită marți, 28 octombrie, la Făgăraș. Patru scări din trei blocuri de pe Bulevardul Unirii au fost deconectate de la alimentarea cu gaz, iar zeci de proprietari au rămas fără apă caldă și căldură.

De asemenea, o situație similară a fost înregistrată recent în Târgu Mureș.