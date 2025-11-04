O celebră influenceriță, la spital. A fost operată de urgență

Influencerița și fosta câștigătoare „Bravo ai stil”, Marisa Paloma, a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală importantă, punând capăt unor ani întregi de suferință cauzată de probleme cronice cu sinusurile.

„Quick update: am făcut-o și pe asta! De ani mă lupt cu dureri de sinusuri. Noroc cu al meu, care m-a împins la verificări. Rezultatul: sinusul sfenoidal drept era plin de puroi, mai aveam și în maxilare, iar cornetele nazale erau exagerat de mărite (poluare, alergii, factori externi). Oricum ajungeam la operație în cel mult un an”, a povestit Marisa.

Intervenția chirurgicală a avut loc la Ponderas – Rețeaua Regina Maria, sub coordonarea medicului dr. Manea Claudiu. Influencerița a subliniat că nu este vorba despre un parteneriat plătit, ci despre o recomandare personală, venită în urma problemelor pe care le avea de ani de zile.

„Astăzi m-a operat de urgență dl. dr. Manea Claudiu, la Ponderas – Rețeaua Regina Maria. Nu e parteneriat plătit, e recomandare personală”, a adăugat ea, explicând că situația medicală devenise urgentă.

Marisa Paloma nu a ascuns dificultățile post-operatorii, recunoscând că recuperarea este mai complicată decât anticipase. Ea a explicat că efectele anesteziei încă persistă, vederea îi este încețoșată, iar durerea resimțită în spatele ochiului drept și în mijlocul capului devine mai intensă atunci când calmantele își pierd efectul.

În plus, influencerița a fost nevoită să poarte pansamente perforate, prin care, surprinzător, respiră mai bine decât înainte.

„Recuperarea e mai grea decât mi-am imaginat: încă văd încețoșat, efectul anesteziei persistă, iar când trec calmantele durerea e surdă, în spatele ochiului drept și în mijlocul capului. Am pansamente perforate și, culmea, prin ele respir mai bine decât înainte. Abia aștept să le scot”, a mărturisit Marisa.

Procedura chirurgicală a implicat și măsuri tehnice complexe. Pentru a asigura o curățare completă, dr. Manea a lărgit de opt ori deschiderea către sinusul sfenoidal, moment în care puroiul a ieșit cu presiune. Influencerița a transmis un mesaj clar celor care se confruntă cu probleme similare, insistând asupra importanței consultului medical prompt.

„Ca să curețe tot, doctorul a lărgit de 8 ori deschiderea către sinusul sfenoidal. Când a intrat, puroiul a țâșnit. Scriu detaliat pentru voi, cele care vă luptați cu lucruri similare: nu mai amânați. Mergeți la ORL, faceți investigații. Cu cât stați mai mult, cu atât recuperarea e mai grea”, a concluzionat Marisa, oferind astfel un sfat util și de experiență personală.