Ioan State s-a hotărât. Ce intervenție chirurgicală vrea să își facă

Ioana State a precizat la un podcast că deși nu este fanul operațiilor estetice, este totuși ceva ce și-ar face. mai ales din cauza faptului că a slăbit și are nevoie de o remodelare.

Comedianta este foarte încântată de modul în care arată, deci nu ar modifica nimic la ea. Există însă un aspect pe care l-ar schimba. ”Ce nevoie aș avea eu, este că de la slăbit este că la brațe am un pic de piele flască. Și asta mă complexează un pic la modul că nu port maiouri sau tricouri cu mâneca foarte scurtă.

Asta e o chestie pe care mi-aș face-o că nu-mi dau seama cât de mult sport ar trebui să fac ca eu să am pielea tonifiată. Dar la față nu mi-aș face nimic niciodată, mai ales care să îmi schimbe fizionomia”, a explicat aceasta.

Ba mai mult, nici fațete nu a dorit să își pună. ”Am prieteni stomatologi care mi-au spus că îmi pun fațete dacă vreau. Dar eu i-am spus că nu vreau pentru că am dinții mei și acum mie chiar îmi plac.

Nu sunt perfecți, am unul care e spart, unul e puțin strâmb, nu sunt perfecți, dar sunt dinții mei. Și dacă sunt sănătoși e ok”, a declarat ea.

Legat de trăsăturile feței ei, comedianta spune că este foarte încântată. ”Nu am fost tentată niciodată să-mi pun acid hialuronic în buze. Nu am botox. Cred că am noroc de o genă bună că eu încă nu am riduri. Nici cu băutura nu le am, dar am tot fumat”, a mai spus ea. În ultima perioadă, Ioana State a slăbit considerabil și este foarte încântată de acest aspect.

Drept urmare pare să continue pe acest drum, semn că se simte și mai în formă fizic. De altfel și fanii ei au felicitat-o și au complimentat-o legat de acest aspect.