Monden

Ioan State s-a hotărât. Ce intervenție chirurgicală vrea să își facă

Comentează știrea
Ioan State s-a hotărât. Ce intervenție chirurgicală vrea să își facă
Din cuprinsul articolului

Ioana State a precizat la un podcast că deși nu este fanul operațiilor estetice, este totuși ceva ce și-ar face. mai ales din cauza faptului că a slăbit și are nevoie de o remodelare.

Ioana State nu mai zice nu

Comedianta este foarte încântată de modul în care arată, deci nu ar modifica nimic la ea. Există însă un aspect pe care l-ar schimba. ”Ce nevoie aș avea eu, este că de la slăbit este că la brațe am un pic de piele flască. Și asta mă complexează un pic la modul că nu port maiouri sau tricouri cu mâneca foarte scurtă.

Ioana State

Ioana State. Sursa foto Instagram

Asta e o chestie pe care mi-aș face-o că nu-mi dau seama cât de mult sport ar trebui să fac ca eu să am pielea tonifiată. Dar la față nu mi-aș face nimic niciodată, mai ales care să îmi schimbe fizionomia”, a explicat aceasta.

Nici fațete nu a vrut să își pună

Ba mai mult, nici fațete nu a dorit să își pună. ”Am prieteni stomatologi care mi-au spus că îmi pun fațete dacă vreau. Dar eu i-am spus că nu vreau pentru că am dinții mei și acum mie chiar îmi plac.

Harta adăposturilor anti-aeriene și anti-atomice. Cât de pregătită e România
Harta adăposturilor anti-aeriene și anti-atomice. Cât de pregătită e România
MAI poate accesa camerele de supraveghere video fără acordul proprietarilor. Legea a fost promulgată
MAI poate accesa camerele de supraveghere video fără acordul proprietarilor. Legea a fost promulgată

Nu sunt perfecți, am unul care e spart, unul e puțin strâmb, nu sunt perfecți, dar sunt dinții mei. Și dacă sunt sănătoși e ok”, a declarat ea.

Nu are riduri

Legat de trăsăturile feței ei, comedianta spune că este foarte încântată. ”Nu am fost tentată niciodată să-mi pun acid hialuronic în buze. Nu am botox. Cred că am noroc de o genă bună că eu încă nu am riduri. Nici cu băutura nu le am, dar am tot fumat”, a mai spus ea. În ultima perioadă, Ioana State a slăbit considerabil și este foarte încântată de acest aspect.

Drept urmare pare să continue pe acest drum, semn că se simte și mai în formă fizic. De altfel și fanii ei au felicitat-o și au complimentat-o legat de acest aspect.

Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. gogu3333 spune:
    22 octombrie 2025 la 19:13

    După ce scrieți articolul nu-l recitiți inainte de publicare, este?

Stiri calde

20:27 - Grindeanu: PSD nu are nevoie de validarea celor care fac politică pe trotinetă
20:15 - Harta adăposturilor anti-aeriene și anti-atomice. Cât de pregătită e România
20:08 - Pîslaru: Comisia Europeană a aprobat forma finală a PNNR pentru România: 21,41 miliarde euro
20:00 - Artanu, fost membru al trupei Timpuri Noi, acuzat de hărțuire în public. Poliţia Capitalei s-a autosesizat
19:53 - Maia Sandu inițiază negocieri parlamentare pentru desemnarea premierului și formarea noului cabinet
19:50 - De la Șpagă la ITP și Vrăjitoare, la Politică și Trotinete pe Autostradă! 🤯 Podcast Fără Perdea

HAI România!

Tinerețe fără bătrănețe devine realitate. Secretele clinicii unde se prelungesc vieți
Tinerețe fără bătrănețe devine realitate. Secretele clinicii unde se prelungesc vieți
Turcescu Primar? Glumă, glumă, dar să vezi ce PROGRAM are!
Turcescu Primar? Glumă, glumă, dar să vezi ce PROGRAM are!
Ce mai e de zis? Hai LIVE cu Turcescu
Ce mai e de zis? Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale