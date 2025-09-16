Monden

Ioana State, de nerecunoscut. A slăbit 15 kilograme în doar patru luni

Ioana State. Sursa foto Captură video
Ioana State, una dintre cele mai apreciate comediante din România, a reușit o transformare vizibilă care a atras imediat atenția publicului. În doar patru luni, bruneta a slăbit 15 kilograme, iar fotografiile postate pe rețelele sociale au stârnit valuri de comentarii și întrebări legate de metoda folosită.

Cum a reușit să slăbească Ioana State

Pentru a lămuri curiozitatea fanilor, Ioana State a decis să explice procesul. Ea a povestit că, de-a lungul anilor, a testat mai multe variante. În urmă cu trei ani a încercat o dietă rapidă cu zer, cu care a pierdut 10 kilograme în doar trei săptămâni, dar acestea s-au întors la scurt timp.

Ioana State

Ioana State. Sursa foto Instagram

Recent, Ioana a colaborat cu un brand de produse înlocuitoare de mese, ceea ce i-a adus o scădere de aproximativ 3 kilograme. Totuși, cea mai mare parte a transformării s-a datorat unei atenții sporite asupra alimentației și unui stil de viață mai echilibrat.

„Ce am făcut ca să slăbesc? Fix ce am făcut ca să mă îngraș, dar invers”, a scris comedianta, subliniind că nu există rețete miraculoase.

Mesaj către fani

Comedianta a ținut să clarifice că nu se consideră în măsură să ofere sfaturi de nutriție. „Scriu acest mesaj ca să vă explic că nu sunt neapărat persoana care să vă facă meniuri pentru slăbit, pentru că nu dețin cunoștințe de nutriționist sau medic”, a precizat Ioana State, recomandând celor interesați să apeleze la specialiști.

Ioana State mică.v

Ioana State mică. Sursa foto Captură video

În plus, comedianta a mărturisit că, pe lângă alimentație, a recurs și la proceduri de remodelare corporală, pe care le mai folosise și în trecut, dar care au funcționat și de această dată.

Fanii au felicitat-o pe Ioana State

Transformarea Ioanei nu a trecut neobservată. Dacă în trecut era criticată pentru kilogramele în plus, acum comediana primește mesaje de susținere și felicitări.

„Ioana, așa da! Ești superbă!”, „Felicitări, Ioana! Ai devenit cu 10 ani mai tânără!” sau „Ești frumoasă indiferent de kilograme” sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor de pe Instagram.

