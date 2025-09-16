Ioana State, de nerecunoscut. A slăbit 15 kilograme în doar patru luni

Ioana State, una dintre cele mai apreciate comediante din România, a reușit o transformare vizibilă care a atras imediat atenția publicului. În doar patru luni, bruneta a slăbit 15 kilograme, iar fotografiile postate pe rețelele sociale au stârnit valuri de comentarii și întrebări legate de metoda folosită.

Pentru a lămuri curiozitatea fanilor, Ioana State a decis să explice procesul. Ea a povestit că, de-a lungul anilor, a testat mai multe variante. În urmă cu trei ani a încercat o dietă rapidă cu zer, cu care a pierdut 10 kilograme în doar trei săptămâni, dar acestea s-au întors la scurt timp.

Recent, Ioana a colaborat cu un brand de produse înlocuitoare de mese, ceea ce i-a adus o scădere de aproximativ 3 kilograme. Totuși, cea mai mare parte a transformării s-a datorat unei atenții sporite asupra alimentației și unui stil de viață mai echilibrat.

Comedianta a ținut să clarifice că nu se consideră în măsură să ofere sfaturi de nutriție. „Scriu acest mesaj ca să vă explic că nu sunt neapărat persoana care să vă facă meniuri pentru slăbit, pentru că nu dețin cunoștințe de nutriționist sau medic”, a precizat Ioana State, recomandând celor interesați să apeleze la specialiști.

În plus, comedianta a mărturisit că, pe lângă alimentație, a recurs și la proceduri de remodelare corporală, pe care le mai folosise și în trecut, dar care au funcționat și de această dată.

Transformarea Ioanei nu a trecut neobservată. Dacă în trecut era criticată pentru kilogramele în plus, acum comediana primește mesaje de susținere și felicitări.