Exclusiv. Carnea de struț, delicatesa care își face loc pe masa de Paște. Un kilogram costă peste 150 de lei

Carnea de struț își face loc pe mesele românilor, fiind considerată mai sănătoasă și mai dietetică decât cea de porc sau de miel. Deși prețul este mai ridicat, pentru mulți români consideră că aceasta ar fi o opțiune perfectă meniul pregătit cu ocazia Sfintelor Paști. Marian, un fermier din Argeș, a explicat pentru EVZ că românii cumpără ouăle de struț atât pentru a le consuma împreună cu familia și prietenii, cât și pentru a le picta.

Carnea de struț, considerată o delicatesă, este mai săracă în calorii decât cea de pui, bogată în fier și recomandată anemicilor, femeilor însărcinate și copiilor, potrivit unui studiu al United States Department of Agriculture (USDA). Puținele ferme din România și-au dezvoltat magazine online pentru vânzarea directă către consumatori, iar cererea continuă să crească.

„Nu este un tip de carne pe care să o poți mânca la fiecare masă. Carnea nu are colesterol și este apropiată de cea de vânat. Gustul este ușor dulceag, iar carnea este roșie. Este foarte importantă perioada de sacrificare, care ar trebui să fie între patru luni și doi ani. Dacă se depășește această perioadă, carnea devine tare”, ne-a spus proprietarul fermei Grădina cu struți.

Pentru un kilogram de carne de struț, românii plătesc în jur de 156 de lei.

Vârsta optimă de sacrificare a struțului este la zece luni, când pasărea ajunge la 100–120 de kilograme. Sacrificarea și depozitarea cărnii impun condiții speciale, procesul „shock-freeze” asigurând păstrarea la temperaturi foarte joase înainte de livrarea către consumatori. Prețul cărnii rămâne ridicat, însă calitatea justifică investiția.

„Strutul are carne doar pe pulpe. Dintr-un strut de 130–140 de kilograme viu poți obține 35–40 de kilograme de carne”, a adăugat Marian.

Dincolo de preț, fermierii spun că au destul de multe cheltuieli de creșterea acestora.

„Ca să ajungi cu un strut la un an și jumătate – doi, adică perioada optimă de sacrificare, nu cheltui foarte mulți bani. Poți ajunge undeva la 200 de euro”, a mai spus fermierul din Argeș.

În 2015, România era unul dintre principalii exportatori de carne de struț din Europa. Fermierii au profitat de restricțiile Africii de Sud și au vândut pe piața europeană de trei ori mai mult decât în anul precedent, având clienți și pentru pielea de struț, folosită la confecționarea genților și pantofilor.

Pe lângă carnea și mezelurile de struț, fermierii vând ouă pentru consum și pui de struț. De asemenea, aceștia pun la vânzare inclusiv gâtul de struț, iar kilogramul ajunge la 50 de lei.

„Un ou pentru consum costă 100 de lei, iar unul pentru pictat sau care merge la incubat, dar nu este fertil, costă între 25 și 50 de lei. Noi vindem puișori. Oamenii sunt reticenți, dar dacă încearcă să le consume și să le gătească, se întorc să cumpere din nou”, a încheiat el.