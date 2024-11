Monden Comedianta Ioana State se ține de promisiune. A început să facă „topul rușinii” cu internauții care o jignesc







Comedianta Ioana State îi dă în vileag pe cei care o jignesc pe rețelele de socializare. Aceasta a făcut o ”rubrică” unde arată exact valul de ură cu care se confruntă

Comedianta nu se mai joacă!

Ioana State a decis să îi expună pe toți cei care o jignesc pe rețelele de socializare. Mai ales că fenomenul este din ce în ce mai agresiv. Artista a precizat și în alte rânduri că va face acest lucru, dar acum se ține de cuvânt. Drept urmare a publicat deja primele persoane care i-au transmis jigniri pe bandă rulantă.

”La cât ești de proastă și cât o vacă, nu este de mirare”, a scris unul dintre cei pe care Ioana i-a pus ”la panou”. ”Ioana State, un munte de prostie și hăhăită”, a scris o altă persoană. De altfel, jignirile la adresa ei continuă, iar artista a făcut câteva capturi să exemplifice. Majoritatea acestor jigniri au legătură cu modul în care arată Ioana. Artista a precizat și în cel mai nou podcast faptul că îi place să mănânce, dar acest lucru nu înseamnă că trebuie pusă la zid pentru acest lucru.

”Goana după a arăta bine, e una dintre principalele cauze din care se suferă”

Drept urmare, jignirile pe care le primește pe această temă sunt de neînțeles, din punctul ei de vedere. ”Goana asta disperată de a arăta într-un fel de a atinge perfecțiunea fizică este una dintre principalele cauze din care suferă oamenii. Cred că există și statitistici în sensul ăsta. Că nu de la bani sau din dragoste se suferă cel mai mult, ci din goana asta de a atinge perfecțiunea fizică.

Sunt oameni care sunt needucați. Dar care nu sunt rău intenționați și care vin și spun, ar trebui să mai dai jos pentru sănătatea ta. Dacă e un om care nu are suficientă educație să înțeleagă că nu ți dai cu părerea despre asta, că nu ști de ce am kilogramele astea. Mie-mi place să mănânc și nu o să mă chinui să am 50 de kilograme pentru că așa îmi spune societatea”, a specificat artista.