Social Cele mai bune creme după plajă pentru hidratare intensă și regenerarea pielii







Acidul hialuronic este un ingredient important în cremele de soare și cremele după plajă, deoarece oferă o hidratare puternică și o protecție împotriva îmbătrânirii premature a pielii. Acest ingredient ajută pielea să fie tonifiată și intens hidratată o bună perioadă de timp.

Acidul hialuronic apare în cremele hidratante de față cu protecție solară cu spectru larg SPF 30-50 și în produsele cosmetice pentru calmarea pielii după expunerea la soare. El este ca un gel transparent, cu o consistență subțire și oferă multe beneficii:

Ajută la revitalizarea pielii

Estompează ridurile

Hidratează intens și are efect de lifting.

În magazinele online există și produse cosmetice cu hialuronat de sodiu, care reprezintă sarea de sodiu a acidului hialuronic. Un exemplu este laptele calmant după expunerea la soare pentru pielea sensibilă, marca Vichy Capital Soleil Idéal Soleil. Loțiunea hidratează, calmează iritațiile, hrănește pielea, crește rezistența pielii față de iritațiile produse de soare.

Despre hialuronatul de sodiu s-a spus că are efecte farmacologice, în sensul că ajută la regenerarea pielii, la reducerea inflamațiilor, la îmbunătățirea elasticității pielii și a vâscozității lichidului sinovial. Acest ingredient este indicat și în terapia cancerului.

Cei care vor o loțiune regeneratoare după plajă pentru copii, pot alege un produs marca Ladival, cu vitamina E care oferă o hidratare intensă pentru pielea care a fost expusă mult timp la soare. Acest produs calmează, hrănește, este conceput pentru copiii cu pielea sensibilă sau predispusă la eczemă atopică și este testat dermatologic.

În această vară, oricine are nevoie de un produs care îngrijește pielea după expunerea la soare, oferindu-i nutrienți și hidratare intensă, ca de exemplu un lapte regenerator și o cremă după plajă.

Un spray după bronzat cu vitamina C are efect răcoritor și calmant, reduce roșeața, restabilește umiditatea, lasă o senzație de prospețime și hidratează în profunzime. Dacă ai exagerat cu bronzul și ai pielea puțin iritată, poți folosi o spumă spray cu efect răcoritor care hidratează, regenerează, ameliorează mâncărimea și descuamarea pielii.

Un gel calmant după expunerea la soare, bio, cu aloe vera și extract de lemn dulce, poate fi o alegere excelentă pentru hidratarea, calmarea și regenerarea pielii. Acesta întărește bariera protectoare cutanată, reduce iritația, roșeața și ajută la regenerarea pielii arsă după plajă.

Și tenul are nevoie de îngrijire atentă după soare. Pentru asta sunt recomandate măștile de față cu efecte de hidratare, calmare, regenerare, marca Dermacol After Sun. Aceste produse sunt foarte bune și pentru pielea sensibilă, sunt hipoalergenice. Cu ajutorul lor pielea devine proaspătă, catifelată și tânără și în plus sunt ameliorate și semnele de acnee. Există și produse de make-up Dermacol fără aditivi, precum: fond de ten, rimel pentru gene mai groase și lungi, tratament pentru pielea din jurul ochilor, corector, bază mată pentru machiaj, luciu de buze, etc.

Pentru față se poate folosi o apă revigorantă după expunerea la soare, ce reduce senzația de arsură și pruritul. Acest produs vegan are un efect plăcut răcoritor, calmează rapid pielea.

Un alt ingredient important al loțiunilor după plajă este aloe vera, care are efect relaxant, ajută la hidratarea și calmarea pielii.

Alte ingrediente pentru regenerarea pielii, ce apar în produsele cosmetice după plajă, sunt:

Vitamina E are efect antiinflamator și antioxidant, hidratează și catifelează epiderma, ajută la regenerarea pielii, întărește bariera cutanată, protejează de razele solare și previne îmbătrânirea prematură a pielii

Vitamina C are acțiune antioxidantă, elimină petele pigmentare, susține producția de colagen, îmbunătățește elasticitatea pielii, combate stresul oxidativ și încetinește procesul de deteriorare a celulelor, prevenind îmbătrânirea prematură a pielii

Untul de Shea tonifică pielea îmbătrînită, uscată și deshidratată, tratează arsurile și eczemele, ameliorează iritațiile, reacțiile alergice și inflamațiile

Acidul 18β-gliciretinic reduce stresul provocat de soare și calmează pielea.

Un studiu realizat de cercetători arată că acidul 18β-gliciretinic este utilizat în tratamentul bolilor inflamatorii ale pielii. Acesta este apreciat pentru efectele sale antiinflamatorii, antiulceroase, antimicrobiene, antialergice.