Mircea Lucescu, mandat de coșmar la naționala Turciei. Un mare eșec al carierei lui Il Luce

Mircea Lucescu (80 de ani) a contabilizat un eșec de proporții ca selecționer al Turciei. Adică, naționala pe care „Il Luce” o va înfrunta acum, cu România, în deplasare, la data de 26 martie, pentru a rămâne în cărțile calificării la Campionatul Mondial din 2026.

Antrenorul român s-a impus în Turcia, dar ca antrenor al echipelor Galatasaray Istanbul și Beșiktaș. Cu prima echipă a câștigat Supercupa Europei în 2000 și titlul intern în 2002. Cu cea de-a doua, a devenit campion în 2003.

În august 2017, Lucescu a revenit în această țară și a preluat echipa națională, aflată în derivă. Tehnicianul român i-a luat locul legendarului Fatih Terim, la o săptămână după demiterea „Împăratului”. La acea vreme, a spus că va fi ultima experiență pe care o va avea ca antrenor. După aproape un an și jumătate de mandat, „Il Luce” și-a reziliat contractul pe care îl avea cu Federația turcă. La începutul anului 2019 el și-a anunțat plecarea. După un eșec contra Suediei, scor 0-1.

„Rezilierea a fost făcută de comun acord. Federaţia m-a sprijinit şi a crezut în mine. Obiectivul meu a fost să întineresc echipa naţională şi cred că mi-am făcut treaba, iar acum am ajuns la final de drum. Turcia va avea întotdeauna un loc special în inima mea”, spunea antrenorul. Bilanțul pe banca tehnică a Turciei a fost modest: doar 4 victorii, 6 remize și 17 eșecuri, cu un golaveraj de 17-25.

După înfrîngerea cu Suedia, turcii retrogradaseră în Grupa C valorică a Ligii Națiunilor. Dacă, la despărțire a spus că s-a despărțit de federali îmn termeni amiabili, nu același lucru a putut spune antrenorul turc și despre ziariști.

La conferința de presă ce a urmat meciului cu Suedia, deși sala era plină de reprezentanți ai mass-media, „Il Luce” nu a primit decât o singură întrebare. „Ce rost avea să mai întreb ceva, oricum el are o scuză pentru orice”, a explicat un ziarist.