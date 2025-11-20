Sport

Mircea Lucescu, mandat de coșmar la naționala Turciei. Un mare eșec al carierei lui Il Luce

Mircea Lucescu, mandat de coșmar la naționala Turciei. Un mare eșec al carierei lui Il Luce. Sursa Foto: Arhiva EVZ
Mircea Lucescu (80 de ani) a contabilizat un eșec de proporții ca selecționer al Turciei. Adică, naționala pe care „Il Luce” o va înfrunta acum, cu România, în deplasare, la data de 26 martie, pentru a rămâne în cărțile calificării la Campionatul Mondial din 2026.

Un mandat falimentar pentru Mircea Lucescu pe banca tehnică a naționalei Turciei

Antrenorul român s-a impus în Turcia, dar ca antrenor al echipelor Galatasaray Istanbul și Beșiktaș. Cu prima echipă a câștigat Supercupa Europei în 2000 și titlul intern în 2002. Cu cea de-a doua, a devenit campion în 2003.

În august 2017, Lucescu a revenit în această țară și a preluat echipa națională, aflată în derivă. Tehnicianul român i-a luat locul legendarului Fatih Terim, la o săptămână după demiterea „Împăratului”. La acea vreme, a spus că va fi ultima experiență pe care o va avea ca antrenor. După aproape un an și jumătate de mandat, „Il Luce” și-a reziliat contractul pe care îl avea cu Federația turcă. La începutul anului 2019 el și-a anunțat plecarea. După un eșec contra Suediei, scor 0-1.

Minge de fotbal

Minge de fotbal. Sursa foto: Pixabay

A plecat la începutul anului 2019

„Rezilierea a fost făcută de comun acord. Federaţia m-a sprijinit şi a crezut în mine. Obiectivul meu a fost să întineresc echipa naţională şi cred că mi-am făcut treaba, iar acum am ajuns la final de drum. Turcia va avea întotdeauna un loc special în inima mea”, spunea antrenorul. Bilanțul pe banca tehnică a Turciei a fost modest: doar 4 victorii, 6 remize și 17 eșecuri, cu un golaveraj de 17-25.

După înfrîngerea cu Suedia, turcii retrogradaseră în Grupa C valorică a Ligii Națiunilor. Dacă, la despărțire a spus că s-a despărțit de federali îmn termeni amiabili, nu același lucru a putut spune antrenorul turc și despre ziariști.

Umilit de presă, la final

La conferința de presă ce a urmat meciului cu Suedia, deși sala era plină de reprezentanți ai mass-media, „Il Luce” nu a primit decât o singură întrebare. „Ce rost avea să mai întreb ceva, oricum el are o scuză pentru orice”, a explicat un ziarist.

 

