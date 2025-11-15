Sport

Vedetele din Superliga au fost excluse de Mircea Lucescu din lotul pentru meciul cu Bosnia

Lucescu. Sursa foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Mircea Lucescu a stabilit lotul final pentru meciul cu Bosnia. Trei jucători importanți au fost lăsați în afara lotului. Iată lista completă și declarațiile selecționerului.

Ultimele decizii ale selecționerului înainte de meciul cu Bosnia

Mircea Lucescu a stabilit lotul final pentru partida Bosnia – România, din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Meciul se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45. Decizia selecționerului a adus și trei absențe notabile, eliminate după ultimul antrenament oficial.

Din lot au fost excluși Louis Munteanu, atacantul CFR Cluj, Darius Olaru, mijlocașul FCSB, și Ștefan Baiaram, fotbalistul Universității Craiova. În schimb, Claudiu Petrila, mijlocașul Rapidului convocat în premieră, rămâne în lot și poate prinde minute.

Lotul complet al României pentru duelul cu Bosnia

Mircea Lucescu mizează pe o combinație între jucători cu experiență și tineri aflați în formă.

Protest inedit pe DN1, zeci de persoane cer repunerea în funcțiune a unei pasarele
Protest inedit pe DN1, zeci de persoane cer repunerea în funcțiune a unei pasarele
Povestea lui Alin Totorean, singurul român care a traversat pe jos deșertul Atacama. „Pierdusem peste opt litri din fluidele esențiale din corp”
Povestea lui Alin Totorean, singurul român care a traversat pe jos deșertul Atacama. „Pierdusem peste opt litri din fluidele esențiale din corp”

Portari: Ionuț Radu, Târnovanu, Aioani Fundași: Rațiu, Racovițan, Rus, Ghiță, Chipciu, Screciu, Eissat Mijlocași: Marius Marin, Ianis Hagi, Bancu, Răzvan Marin, Petrila, Dragomir, Sorescu Atacanți: Drăguș, Bîrligea, Mihăilă, Miculescu, Florin Tănase, Man

Cum ar putea arăta primul 11 al României

Selecționerul testează o formulă ofensivă, bazată pe jucători de viteză și creativitate.

Echipa probabilă: Ionuț Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Chipciu – Marius Marin, Valentin Dragomir – Man, Ianis Hagi, Mihăilă – Bîrligea

Pe bancă vor fi Târnovanu, Aioani, Sorescu, Rus, Eissat, Bancu, Screciu, Răzvan Marin, Florin Tănase, Miculescu, Petrila și Drăguș.

Cine sunt fotbaliștii lăsați în afara lotului

Decizia lui Mircea Lucescu atrage atenția mai ales prin profilul celor trei absenți.

Ștefan Baiaram, în vârstă de 22 de ani, este jucătorul momentului la Universitatea Craiova. În acest sezon are 23 de apariții, 7 goluri și 2 assisturi. Evoluțiile sale au dus la debutul în națională luna trecută, iar cota sa actuală de piață este de trei milioane de euro.

Darius Olaru, mijlocașul de 27 de ani al FCSB, este o piesă esențială în echipa campioanei. A bifat 25 de meciuri în toate competițiile, cu 8 goluri și o pasă decisivă. Este evaluat la 7,5 milioane de euro, fiind unul dintre cei mai bine cotați jucători din Liga 1.

Louis Munteanu, atacantul CFR-ului, trece printr-o perioadă dificilă. Are doar două goluri și trei pase decisive în 16 meciuri, deși sezonul trecut a fost golgheterul Superligii. La 23 de ani, forma sa în scădere l-a costat prezența în lot.

Darius Olaru

Darius Olaru. Sursa foto: Facebook/ Darius Olaru

Mircea Lucescu: „Nu e presiune, e responsabilitate”

Selecționerul a vorbit deschis la conferința de presă despre miza meciului și despre felul în care abordează presiunea.

„Pentru mine nu e presiune, ci o responsabilitate să fac o echipă competitivă care să meargă la Mondial. Am dominat categoric meciul tur. Dacă arbitrul ne dădea acel penalty, altfel era rezultatul. Nu are de ce să-mi fie frică de acest meci.”

Despre Bosnia, antrenorul vede un duel dificil, dar nu unul de temut.

„Va fi un meci dificil, cu o echipă care are jucători cu experiență, dar și tineri puternici. Dar asta nu înseamnă că vom avea un meci dificil, ci va fi un meci obișnuit de calificare.”

