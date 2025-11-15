Sport

Preliminarii CM 2026. România - Bosnia, un meci așteptat de milioane de fani. Pe ce post va putea fi urmărit

Preliminarii CM 2026. România - Bosnia, un meci așteptat de milioane de fani. Pe ce post va putea fi urmăritFotbal. Sursa foto: Pixabay
Naționala României se pregătește pentru un meci crucial împotriva Bosniei - Herțegovina, sâmbătă seară, de la 21:45, partida urmând să fie transmisă în direct pe PrimaTV. Duelul face parte din Preliminariile Cupei Mondiale 2026. Conform Federației Române de Fotbal (FRF), întâlnirea de la Zenica este decisivă pentru locul al doilea în grupa de calificare.

Preliminariile Cupei Mondiale 2026. Detalii despre meciul România - Bosnia

În primăvară, România a dominat partida de pe Arena Națională, însă a ratat numeroase ocazii și a cedat cu scorul de 0-1. Acum, ambele echipe luptă pentru primele două locuri, care asigură calificarea directă la Cupa Mondială sau accesul în baraj, potrivit FRF.

În conferința de presă de dinaintea meciului, antrenorul Mircea Lucescu a declarat că nu simte presiune, ci doar responsabilitatea de a pregăti echipa pentru o calificare la Mondial.

Surpriză pentru tricolori

Tricolorii au încheiat antrenamentul de vineri seară cu o vizită surpriză și au primit încurajări înaintea duelului crucial de la Zenica.

„Naționala României a avut parte de un moment special la Zenica, cu o zi înaintea meciului din această seară. Un grup de militari români din cadrul operației EUFOR Althea, aflat în baza militară Butmir din Sarajevo, i-au vizitat pe tricolori pentru a le transmite susținerea lor necondiționată”, se arată pe pagina de Facebook a Echipei Naționale a României.

Echipa Națională

Echipa Națională. Sursa foto: Facebook

Arbitrul central al partidei va fi englezul Michael Oliver, ajutat la cele două linii de Stuart Burt și James Mainwaring, în timp ce Chris Kavanagh va îndeplini rolul de rezervă. În camera VAR vor lucra tot doi arbitri englezi, Michael Salisbury și Peter Bankes.

România - Bosnia, un duel important pentru tricolori

Sâmbătă, în aceeași grupă, Cipru va întâlni Austria, partida fiind arbitrată de elvețianul Urs Schnyder. Celelalte confruntări programate sunt Austria – Bosnia și România – San Marino, pe 18 noiembrie.

În prezent, Austria conduce Grupa H cu 15 puncte, urmată de Bosnia cu 13. România se află pe locul trei, cu 10 puncte, Cipru pe patru, cu 8, iar San Marino rămâne fără puncte.

Austria poate obține calificarea directă la Cupa Mondială dacă va învinge Cipru și Bosnia nu câștigă împotriva României.

