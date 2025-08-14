Social Cornel Dinu: Îmi aştept sfârşitul. Nu e rău, dar asta e viața







Cornel Dinu, fostul jucător emblematic și oficial al clubului Dinamo, trece printr-o perioadă dificilă în viața sa personală. La 77 de ani, vârsta împlinită pe 2 august, fostul antrenor se confruntă cu depresia, o afecțiune care i-a afectat semnificativ stilul de viață, determinându-l să nu mai părăsească locuința de aproximativ un an și jumătate.

Problemele de sănătate și starea sa psihică au fost făcute publice chiar de el, vorbind deschis despre situația dificilă în care se află în prezent. Deși beneficiază de tratamente medicale de calitate, starea sa generală nu este una bună. Conform declarațiilor făcute chiar de acesta, de mai bine de un an nu a mai părăsit locuința, cu excepția vizitelor la spital.

„Îmi aştept sfârşitul. Nu e rău, dar asta este viața. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. N-am ieșit decât la spital, trei luni de zile cât am stat internat la spital cu operația și cu alte probleme care le-am. Face foarte bine ieșitul la aer, dar eu nu mai am chef. Sunt scârbit de tot ceea ce se întâmplă și practic sunt dat peste cap cu o depresie foarte puternică și cu fusul orar”, a mărturisit Cornel Dinu.

Cornel Dinu a declarat la emisiunea „Fanatik Dinamo”, că își petrece mai mult timp dormind în timpul zilei. Fostul fotbalist a menționat că recent l-a primit în vizită pe Mircea Lucescu, care l-a invitat să asiste împreună la meciul dintre Rapid și Botoșani. Totuși, Dinu a preferat să rămână acasă în compania câinilor săi. Vizita a avut loc la doar câteva zile după aniversarea sa.

„Eu dorm mai mult ziua... și acum mă pregăteam să încerc să dorm o jumătate de oră. A fost Mircea Lucescu zilele trecute pe la mine în vizită să mă vadă, să mă invite chiar să mergem la un meci Rapid cu Botoșani. Dar am preferat să stau cu câinii mei. A fost la câteva zile după ziua mea!”, a mai declarat Cornel Dinu.

Cornel Dinu rămâne o persoană importantă în viața lui Cristi Borcea, cei doi având o colaborare strânsă care s-a întins pe aproape două decenii în cadrul clubului Dinamo. Sub conducerea lor, echipa a avut succes și performanță. Cu ocazia zilei de naștere a lui Cornel Dinu, fostul finanțator i-a transmis un mesaj emoționant.

„Îi doresc multă sănătate și mă doare foarte tare că nu mai pot să-l scot din casă. Petrece foarte mult timp în interior, iar asta mă întristează profund. După pierderea soției, a intrat într-o stare de semi-depresie”, a declarat Cristi Borcea, exprimându-și astfel îngrijorarea față de starea fostului său coleg.