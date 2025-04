Sport Povestea dramatică a marelui fotbalist, aruncat în închisoare de Ceaușescu. Totul a pornit de la un pumn







Alexandru Boc, unul dintre fundașii emblematici ai fotbalului românesc, a avut o carieră impresionantă, dar și o viață personală tumultuoasă. Fost jucător la Rapid, Dinamo și Universitatea Craiova, Sandu Boc a fost selecționat și la echipa națională, dar destinul său sportiv a fost umbrit de un conflict cu un ofițer de Securitate, care l-a condus spre o condamnare la închisoare.

Boc a oferit detalii despre acea perioadă tulbure, despre condițiile dure din detenție și despre revenirea sa în fotbal după eliberare.

Incidentul de la Athénée Palace

În noaptea de 4-5 iulie 1969, Sandu Boc se afla la barul Athénée Palace împreună cu câțiva prieteni, printre care Nicolae Ivan, Cornel Patrichi și Vladimir Cohn.

La masa alăturată se aflau doi civili, iar unul dintre ei, în mod provocator, a aruncat un pachet de țigări în paharul lui Patrichi.

„Băi, nu ți-e rușine?”, i-a reproșat Patrichi, iar altercația a escaladat rapid. Boc a încercat să detensioneze situația, însă unul dintre civili a vrut să-l lovească cu pumnul.

„M-am aplecat și i-am dat un pumn. Atât!”, a declarat Boc. Lovitura a fost suficient de puternică încât adversarul să se prăbușească și să își fractureze piciorul, transmite gsp.

Condamnarea și greșelile lui Sandu Boc

Deși incidentul părea minor, a avut consecințe grave. Sandu Boc a fost arestat și trimis în judecată.

În timpul procesului, a făcut greșeli majore, inclusiv o declarație imprudentă către un colonel de la Tribunalul Militar.

„Am făcut o prostie. I-am zis colonelului că e homosexual. Dacă nu mi-a făcut la complimente…”, a mărturisit Boc.

Această afirmație, precum și influențele politice, au contribuit la condamnarea sa la doi ani și o lună de închisoare.

În încercarea de a obține o sentință favorabilă, Boc a acceptat să plătească victimei suma de 20.000 de lei, deși legea îl obliga doar la acoperirea costurilor medicale.

„M-am împrumutat de la nea Mihai, un croitor”, a spus Boc. Însă această plată a fost interpretată de tribunal ca o recunoaștere a vinovăției, iar verdictul a fost definitiv.

Detenția la Policolor și condițiile dure

După condamnare, Sandu Boc a fost inițial deținut la Poliția Capitalei, unde avea acces la televizor și magnetofon.

Totuși, curând a fost mutat la brigada disciplinară Policolor, unde erau închiși cei mai periculoși criminali.

„Erau două sute de persoane într-un dormitor cu trei geamuri! Și eu tot am stat la geam să mă strige că îmi dă drumul acasă”, a povestit Boc.

Printre deținuți se afla și Florică Comet, un criminal notoriu care își ucisese soția și îi dusese capul la secția de poliție.

„M-au adoptat, săracii, imediat. M-au dus să mănânc cu ei. ‘Unde vrei să dormi?’ ‘Unde se poate.’ Deja s-a dat stingerea la 10. I-a dat o palmă unuia care dormea jos, lângă geam, ca să dorm eu”, a povestit el.

Sprijinul lui Cornel Dinu și al colegilor

În ciuda detenției, Sandu Boc a primit sprijin din partea colegilor de la Dinamo. Cornel Dinu l-a vizitat la Glina, unde Boc lucra la canal.

„Cornel aduna banii de la băieții de la Dinamo și îi dădea viitoarei mele soții, cu care m-am căsătorit când am ieșit de acolo”, a povestit Boc.

Totuși, nu toți colegii săi i-au fost alături. Mama lui Boc a prins o audiență la „tovarășa Ceaușescu”, care i-a transmis că unii dintre colegii de echipă „nu au vorbit foarte frumos despre el”.

Decizia lui Nicolae Ceaușescu

Detenția lui Sandu Boc a fost influențată direct de Nicolae Ceaușescu, care a decis să-l trimită în închisoare în urma unei ședințe a Comitetului Central al PCR din 1970.

Stenograma ședinței arată că Ceaușescu a luat măsuri drastice, destituindu-i pe ministrul de interne Cornel Onescu și șeful Miliției Capitalei, generalul Chiriac, pentru că i-au permis lui Boc să beneficieze de condiții privilegiate în detenție.

„M-au îmbrăcat în zeghe să mă ducă la Văcărești. Citisem în ziar că la terminarea Comitetului Executiv s-au discutat seriile de grațiere. Eu credeam că nu vor să mă vadă lumea în civil”, își amintește Boc.

Revenirea în fotbal

După eliberare, Sandu Boc a reușit să revină în fotbal, jucând la Sportul Studențesc și Rapid.

„M-am dus la Sportul și un singur meci am pierdut. Am jucat cu Știința Bacău, am dat trei goluri cu capul. Mi-am revenit ușor, ușor, ușor”, a spus el.

La Rapid, Boc a câștigat Cupa României și a fost susținut de galerie.

În ciuda succesului, Boc a fost exclus din viața sportivă după patru ani, din nou la ordinul lui Nicolae Ceaușescu.

A considerat chiar să devină mecanic de locomotivă.

„Mă și vedeam în locomotivă, dar m-am lăsat păgubaș. Am dat examen și am intrat la școala de mecanici”, a povestit Boc.