Justitie Cornel Dinu dă vina pe americani în evenimentele de la Mineriadă. „Iliescu n-are legătură”







Cornel Dinu a oferit o reacție puternică despre rolul lui Ion Iliescu în Revoluția din 1989 și Mineriade, respingând acuzațiile care îl leagă direct pe fostul președinte de evenimentele violente. Fostul jucător de fotbal, care l-a cunoscut pe Iliescu încă din anii ’60, îl descrie ca pe un politician abil, dar și un om cu bune intenții, evidențiind o perspectivă personală asupra momentelor istorice controversate.

Cornel Dinu, fost jucător emblematic al echipei Dinamo București, a făcut declarații pentru Fanatik, la scurt timp după moartea lui Ion Iliescu. Dinu a evocat legătura veche cu primul președinte post-decembrist, amintind cum l-a cunoscut în 1968 în contextul Uniunii Tineretului Comunist.

Pentru Dinu, Ion Iliescu nu este direct responsabil pentru Revoluție sau Mineriade, ci mai degrabă un politician „prea permisiv și binevoitor” pentru vremurile dificile.

Fostul sportiv a respins acuzațiile legate de implicarea lui Iliescu în violențele din decembrie ’89, afirmând: „N-are nicio legătură cu Revoluția și cu Mineriada. Astea sunt niște chestii care au fost judecate de ruși și de americani”. Cornel Dinu a adăugat că politica este „o mizerie” și că Iliescu a fost un om cu o „capacitate deosebită”, dar supus constrângerilor epocii.

Ion Iliescu s-a stins recent la vârsta de 95 de ani, iar decesul său a fost urmat de o serie de reacții oficiale și publice. Ceremoniile funerare au fost organizate cu onoruri de stat, deși această decizie luată de Guvern a stârnit furia cetățenilor din cauza trecutului cotroversat.

Dinu a relatat și amintiri din momentul când a fost invitat să ia cuvântul la un congres UTC, însă a fost împiedicat, întâlnindu-l pe Iliescu și pe Dan Marțian, care i-au transmis un mesaj ironic despre politica ca „mizerie”.

Cornel Dinu a descris situația ca fiind rezultatul unor „protocoale fabricate”, pe care le consideră „unele dintre marile tâmpenii care se rostesc în ziua de azi și pe care trebuie să le suportăm”. El a mărturisit că se revoltă atunci când aude vorbindu-se despre comunism sau despre partidul comunist, pe care îl consideră o „tâmpenie a lui Ceaușescu”.

De asemenea, Dinu a povestit că, în ziua respectivă, nu a mai apucat să ia cuvântul. La pauză, când intenționa să plece, s-a întâlnit pe scări, la Sala Palatului, cu Ion Iliescu și Dan Marțian. Aceștia i-au spus: „Cornel, îmi pare rău că nu ai apucat să vorbești”.