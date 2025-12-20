Monden

Valentina Pelinel, dezvăluiri dureroase. Când a participat la primul concurs de modele era în doliu

Valentina Pelinel, dezvăluiri dureroase. Când a participat la primul concurs de modele era în doliu
Valentina Pelinel a povestit la podcastul Nicoletei Luciu faptul că la momentul primului concurs de modele nu era tocmai bine. Asta pentru că tatăl ei murise, dar nu a apucat să țină doliu.

Valentina Pelinel, sacrificii pentru scopul ei

Fostul model internaționala povestit la un podcast faptul că începuturile în modelling au venit într-o perioadă foarte tulbure. Asta pentru că numai ce își pierduse tatăl.

”Era exact în perioada în care a decedat tatăl meu. Auzisem la radio despre concurs, îți dai seama care era atmosfera la noi în casă”, a povestit ea. Pe de altă parte, nici defilarea propriu-zisă nu a fost lipsită de incidente. ”N-am crezut că o să câștig, mai ales că la proba de costum de baie, când am ieșit pe scenă, m-am împiedicat. Ei, în momentul acela am simțit că totul s-a terminat”, a spus fostul model.

Viza a fost un obstacol

După ce a câștigat concursul au urmat alte obstacole. ”Ceea ce a fost mai greu pentru că eram din România, a fost capitolul cu obținerea vizelor. Nu am murit de foame pentru că am avut norocul să nu mă îngraș.

Oricum nimeni nu se aștepta la mine, toată lumea se întreba cine e fata asta care a făcut reclama la Bill Blass? Că de-obicei pentru ei pozau ori modele foarte cunoscute, ori celebrități”, a mai spus Valentina Pelinel legat de momentul în care a devenit celebră.

Nu și-a dorit copii, dar are trei

Pe de altă parte, aceasta a explicat că nu și-a dorit copii decât foarte târziu. ”Mi-am îndeplinit visul, am făcut ceea ce-mi place. Dar în viață trebuie să știi și când să te oprești. Trebuie să ai și viață personală. Nu-mi doream copii, la mine a sunat ceasul biologic în jurul vârstei de 33 de ani”, a mai spus ea.

Cert este că aparițiile ei i-au atras atenția și lui Borcea, care în cele din urmă a făcut tot ce i-a stat în putință ca să îi devină soție.

