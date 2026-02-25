Cristi Borcea, previziune despre echipa care va face senzație în campionatul intern

Cristi Borcea, fost acționat al echipei Dinamo, consideră că „roș-albii” au dat cea mai mare lovitură pe piața transferurilor din fotbalul autohton. Transferul lui George Pușcaș, internațional român, va cântări foarte greu, iar omul de afaceri este de părere că atacantul va marca la foc automat pentru noua sa formație.

Borcea a afirmat că nu există un fundaș în Superliga care să îi poată face față lui Pușcaș.

„Dinamo a luat fix ce trebuia, pe George Pușcaș. Opțiune mai bună a unui român nu exista. Eu îl văd pe Pușcaș un vârf de atac foarte bun. Se va impune la Dinamo și va reveni la naționala României. Dinamo este o echipă de posesie și va marca goluri foarte multe cu Pușcaș în față.

Chiar dacă nu a mai jucat, calitățile nu se uită. Nicio apărare din România nu o să le stea în cale lui Karamoko și Pușcaș. Și în spatele lor Cîrjan. Nu există apărători în Superliga care să le facă față”, a spus Borcea pentru digisport.ro.

George Pușcaș a fost transferat de Dinamo din postura de fotbalist liber de contract. Internaționalul român nu a mai evoluat din sezonul trecut, duop ce s-a despărțit de formația turcă Bodrumspor.

El a negociat cu mai multe echipe din China, dar tratativele au căzut și în cele din urmă a decis să semneze cu cei de la Dinamo. Contractul este valabil pentru o perioadă de 1 an și jumătate.

„Vorbind cu Pușcaș, mi-am dat seama că este foarte motivat, iar așteptarea noastră este ca, cel puțin în meciurile din play-off, să avem o soluție suplimentară în zona de atac. Asta ne dorim. Probabil în pauza competițională sau imediat după să putem să ne bazăm pe el. Staff-ul medical va decide exact”, a spus Andrei Nicolescu, președintele echipei.