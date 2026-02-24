Suma fabuloasă câștigată de George Becali la table. Personajul celebru pe care l-a lăsat fără bani

Iubitor de jocuri de noroc, dar și de table, George Becali nu s-a ferit să recunoască faptul că a câștigat și sume colosale. Dacă la jocurile de noroc nu se băga mereu, din diferite motive, la table nu s-a dat niciodată înapoi.

George Becali ca mulți alții din anturajul său a frecventat o bună perioadă cazinourile. Dar nu juca de fiecare dată, mai ales dacă la masă se aflau eventuali adversari prieteni, dar și mai buni jucători ca el. ”Ne ducem la Lido, ei se pun la poker. Eu nu puteam că era și nea Viorel, era și Pițurcă în joc și nu puteam să mă bag și eu. Eu am venit acolo”, a povestit latifundiarul din Pipera.

Doar că politicianul nu putea să stea și să uite cum alții joacă și el să nu poată participa. Drept urmare după ce s-a uitat în dreapta și stânga a găsit în cele din urmă și o eventuală țintă.

”Și acolo, la Lido, era unul Nae, Dumnezeu să-l ierte. Și se apucă Nae cu mine la table. Și începem de la 300, 600, 1.000 cu 2.000. El săracu nu prea știa table. Și uite așa a pierdut băiatul 20 de milioane. Nae Nicolae, despre el este vorba”, a mai explicat omul de afaceri.

După ce a făcut aceste dezvăluiri, George Becali a mai vrut să facă o precizare importantă. Având în vedere că el a avut și un dosar legat de hoții mașinii lui, a intervenit în discuție și a precizat că faptele s-au prescris.

”Eu cu el și am jucat table. Asta e o chestiune de acum 15-20 de ani, adică s-au prescris”, a mai spus latifundiarul. George Becali a stat după gratii mai bine de 4 ani în mai multe dosare de corupție. Cel mai probabil de aici a venit și nevoie de a face aceste precizări.