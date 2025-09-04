Monden Soția lui Nae Nicolae dezvăluie ce s-a întâmplat cu averea. Pe cine dă vina pentru situația dezastruoasă







Ioana Nicolae a fost chestionată de Cristian Rizea legat de averea defunctului său soț, Nae Nicolae, decedat în 2013. Aceasta a explicat cât de greu i-a fost să lupte singură, după moartea soțului ei.

Soția lui Nae Nicolae a explicat ca nu a putut face mare lucru de una singură, legat de averea de care s-a ales praful. “Știu că ați avut multe procese cu George Becali cu terenuri”, i-a spus Cristian Rizea. “Păi și ce să mai facem acum! Asta e ce să facem! Vă dați seama că nu am ce să fac eu singură. Când n-ai putere, n-ai putere! Nu ai ce să faci, asta este!”, a spus Ioana Nicolae.

“V-au luat multe terenuri atunci? Au zis ca are datorii Nae?”, a mai întrebat iscoditor, fostul parlamentar. “Nu știu, nu știu chiar tot. Asta e ce sa fac?! După atâția ani vă dați seama că nu mai stau acum. Ce-a fost a fost cum a vrut Dumnezeu pana la urma. Fiecare o sa plătească la rândul lui și asta e. Nu am nicio părere despre nimeni. Fiecare își vede de treaba lui și de familia lui”, a explicat Ioana Nicolae.

De asemenea, aceasta a mai spus ca nu știe nici dacă trebuia să recupereze bani de pe urma defunctului său soț. “Banii pe care aveau să îi dea lui Nae nu mi i-a mai dat nimeni. Cine să mi-i dea? Nimeni nu a mai dat la nimeni nimic!”, a continuat Ioana Nicolae. Aceasta este fina lui George Becali, el fiind cel care a cununat-o cu Nae Nicolae.

De altfel în 2019, Ioana a mai suferit o lovitura financiară. Asta pentru că a fost executată silit pentru suma de 125.000 de euro. Banii reprezentau contravaloarea mașinii în care a murit soțul ei și care nu era achitată. După 6 de ani de procese cei de la firma in cauza au obținut câștig în instanță.