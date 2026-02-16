Sport

Giovanni Becali, hernie în pușcărie. Borcea și Victor au contribuit la agravarea afecțiunii

Comentează știrea
Giovanni Becali, hernie în pușcărie. Borcea și Victor au contribuit la agravarea afecțiuniiGiovanni Becali. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Giovanni Becali a explicat la un podcast faptul că a fost operat de hernie din cauza fratelui său și a lui Cristi Borcea. Mai exact acesta a spus că a vrut și el să ridice greutăți, ca ceilalți doi, numai că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg.

Giovanni, de la greutăți la hernie

Omul de afaceri a povestit că după gratii a încercat să își găsească tot felul de activități. Mai ales că era alături de fratele său și de Cristi Borcea. ”În primă fază cu Victor și cu Borcea la Slobozia au umplut bidoane de 10 litri și făceau haltere cu apă. Adică ridicau greutăți. Victor cu Borcea.

Apoi au pus și bidoane de 20 de litri și tot ridicau. Și am ridicat și eu. Și am făcut hernie. Prima dată am făcut din cauza asta. Că am zis să fac și eu mușchi ca ăștia. Dar fratele meu avea 10 ani de tras și Borcea 20. Și m-am pus să ridic și eu bidoanele. Și da-i, dă-i, am ajuns la infirmerie”, a explicat impresarul.

De la infirmerie la spital

De acolo a plecat direct la Rahova ca să fie operat. ”Și doctorița de acolo mi-a zis: hernie inghinală. Pac, m-au dus pe cursă la Rahova, un spital extraordinar făcut de Adrian Năstase, pe timpul lui, că acolo s-au salvat oamenii.

Întârzieri fără sfârșit la recalcularea pensiilor. CNPP a stabilit ce se întâmplă cu viitoarele plăți
Întârzieri fără sfârșit la recalcularea pensiilor. CNPP a stabilit ce se întâmplă cu viitoarele plăți
Doliu la Hollywood. A murit legendarul Robert Duvall, la 95 de ani
Doliu la Hollywood. A murit legendarul Robert Duvall, la 95 de ani

Și l-am chemat pe doctorul Beuran, m-a operat, am mai stat 5 zile și m-am întors înapoi. Peste 7-8 luni hap și cealaltă. M-am dus la spitalul Floreasca, iar doctorul Beuran și nu mai am nicio problemă”, a mai povestit omul de afaceri.

Borcea și Victor s-au înțeles foarte bine

Faptul că au nimerit toți în aceiași celulă a fost salvarea lui Borcea. ”Deci Borcea cu Victor, erau foarte amuzanți. Aveau mănuși, din astea ca să inventeze să îți ții mintea ocupată. Borcea prima seară, spectaculoasă la Poarta Albă. Ne-au controlat bagajele, comandanții. Oamenii nu sunt pregătiți, nu au camere libere.

Cristi Borcea

Cristi Borcea. Sursa foto Captură video

Dar totuși au câteva camere, nespălate, părăsite, cu geamul spart. 4 martie 2014, înghețau apele de frig. La 10.30 seara am ajuns în cameră. Borcea s-a dus la toaletă și a început să vomite când a văzut ce e acolo. L-am luat cu Victor, dacă nu ne avea pe noi era urât”, a mai povestit Giovanni Becali.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:13 - Întârzieri fără sfârșit la recalcularea pensiilor. CNPP a stabilit ce se întâmplă cu viitoarele plăți
22:05 - Exclusiv. Diplomație sau agitație? Ștefan Popescu explică testul Washington pentru politica externă românească
21:53 - Doliu la Hollywood. A murit legendarul Robert Duvall, la 95 de ani
21:48 - Republica Moldova, sub asediul iernii. Cod Portocaliu de ninsori și rafale de vânt
21:39 - Giovanni Becali, hernie în pușcărie. Borcea și Victor au contribuit la agravarea afecțiunii
21:30 - PNL cere CCR o decizie urgentă privind pensiile magistraților. Care este riscul la care se supune Curtea Constituțională

HAI România!

Leo Taxil, cel mai mare troll din istorie, a inventat "secretele oculte" ale masoneriei
Leo Taxil, cel mai mare troll din istorie, a inventat "secretele oculte" ale masoneriei
La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu
La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps

Proiecte speciale