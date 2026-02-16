Giovanni Becali, hernie în pușcărie. Borcea și Victor au contribuit la agravarea afecțiunii

Giovanni Becali a explicat la un podcast faptul că a fost operat de hernie din cauza fratelui său și a lui Cristi Borcea. Mai exact acesta a spus că a vrut și el să ridice greutăți, ca ceilalți doi, numai că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg.

Omul de afaceri a povestit că după gratii a încercat să își găsească tot felul de activități. Mai ales că era alături de fratele său și de Cristi Borcea. ”În primă fază cu Victor și cu Borcea la Slobozia au umplut bidoane de 10 litri și făceau haltere cu apă. Adică ridicau greutăți. Victor cu Borcea.

Apoi au pus și bidoane de 20 de litri și tot ridicau. Și am ridicat și eu. Și am făcut hernie. Prima dată am făcut din cauza asta. Că am zis să fac și eu mușchi ca ăștia. Dar fratele meu avea 10 ani de tras și Borcea 20. Și m-am pus să ridic și eu bidoanele. Și da-i, dă-i, am ajuns la infirmerie”, a explicat impresarul.

De acolo a plecat direct la Rahova ca să fie operat. ”Și doctorița de acolo mi-a zis: hernie inghinală. Pac, m-au dus pe cursă la Rahova, un spital extraordinar făcut de Adrian Năstase, pe timpul lui, că acolo s-au salvat oamenii.

Și l-am chemat pe doctorul Beuran, m-a operat, am mai stat 5 zile și m-am întors înapoi. Peste 7-8 luni hap și cealaltă. M-am dus la spitalul Floreasca, iar doctorul Beuran și nu mai am nicio problemă”, a mai povestit omul de afaceri.

Faptul că au nimerit toți în aceiași celulă a fost salvarea lui Borcea. ”Deci Borcea cu Victor, erau foarte amuzanți. Aveau mănuși, din astea ca să inventeze să îți ții mintea ocupată. Borcea prima seară, spectaculoasă la Poarta Albă. Ne-au controlat bagajele, comandanții. Oamenii nu sunt pregătiți, nu au camere libere.

Dar totuși au câteva camere, nespălate, părăsite, cu geamul spart. 4 martie 2014, înghețau apele de frig. La 10.30 seara am ajuns în cameră. Borcea s-a dus la toaletă și a început să vomite când a văzut ce e acolo. L-am luat cu Victor, dacă nu ne avea pe noi era urât”, a mai povestit Giovanni Becali.