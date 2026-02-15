Giovani Becali, bătăi ca-n codru. Cu cine se încăiera cel mai des omul de afaceri

Giovanni Becali a explicat că în tinerețe a participat la multe scandaluri și bătăi, majoritatea fiind din cauza femeilor. În general nu ajungea în astfel de situații din cauza prietenilor lui.

Tinerețea lui Giovanni nu a fost tocmai una lipsită de peripeții, din contră. Acesta a povestit că alături de prieteni a intrat în tot felul de scandaluri. ”Eu am avut bătăi cu Szobi Cseh, din cauza lui Dan. Mergeam la un bar din Eforie, Acapulco se chema, era al lui Păunescu. Balerine care venea de la Melody, era Elveția Europei de Est, România în anii 1970.

Și lui Dan îi plăcea o balerină, Sorana o chema, și dă-i , dă-i, s-a lipit de ea, așteptam să se termine programul. Aia era cu Nichi evadatul, Dide, deputatul lui Băsescu. Dide se iubea cu ea și era cascador cu Mircea Pascu”, a povestit omul de afaceri.

Cele două grupări s-au întâlnit și au început scandalul. ”Cu Szobi, cu toți cascadorii. Și noi bișnițarii eram gașca noastră. În Constanța aveam cel mai șmecher turc poate dintre toți turcii, și dacă ne alerga poliția întram cu Dacia în Piața Chiliei, nu intra poliția acolo.

Și turcul acesta avea mulți frați, cel mai mic a mers cu noi la bar, să o ia Dan pe balerină. Noi ne pregăteam să ne întoarcem în Mamaia când a izbucnit bătaia cu Szobi, Dide, îl băteau pe Dan”, a povestit impresarul.

Mai apoi au început să se bată. ”Și dă-i, bătaie, cu sticle în cap, s-a distrus barul. Și apoi ne-am urmărit pe la București. Știa să bată. I-am dat o sticlă în cap, am primit și eu. Nu aveai cum să te bați altfel cu Szobi Cseh că era antrenat.

Eram copii de 20 și ceva de ani., Aveam tupeu, normal, că aveam și bani. Dar noi nu făceam politică, nu făceam nimic. Doar ne distram”, a încheiat Giovanni Becali.