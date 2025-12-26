Monden

Vica Blochina, amintiri din vremuri apuse: Mâncam pâine cu ceapă

Vica Blochina, amintiri din vremuri apuse: Mâncam pâine cu ceapăVica Blochina. Sursa foto: Instagram
Vica Blochina a povestit la un podcast faptul că în vremea când era balerină aceasta a suferit din pricina lipsei mâncării. Mai exact li se servea pâine cu ceapă și asta ar fi fost o masă.

Vica Blochina, amintiri de coșmar

Fosta amantă a lui Victor Pițurcă a povestit la un podcast faptul că atunci când era dansatoare, a cam răbdat de foame. Meniul era extrem de sărăcăcios, iar fetele nu prea aveau de ales. ”Noi nu aveam mâncare. Noi mâncam foarte multă pâine cu ceapă. Ne dădeau foarte puțină mâncare. Și la desert mâncam pâine înmuiată cu zahăr ca să știi, la Azur.

Sursa foto: Instagram

Toată ziua ne făceau mâncarea aia gătită de mazăre. Eu nu eram obișnuită, în Lituania nu se mănâncă așa ceva. Și era și puțină carne acolo. Și apoi mâncam pâine albă o grămadă cu ceapă, că nu aveam mâncare . Nu ne îngrășam, cred că am slăbit”, a explicat fosta balerină.

Ce însemna să fii balerină

Vica Blochina a venit din Lituania ca să fie dansatoare în România. Cu toate acestea, în ultimii 20 de ani acest statut s-a schimbat foarte mult.

”Mie de asta nu-mi place să vorbesc despre asta. Pentru că pe vremea când am venit eu în România să dansezi la barul Melody era ceva foarte tare . Nu erai văzută ca o femeie ușoară sau că dansai la bară sau că era striptease, nu!”, a mai spus ea.

Amantă cu acte în regulă

De altfel, litunianca este una dintre cele mai cunoscute amante din România. Asta pentru că și-a asumat acest rol și i-a făcut și un copil lui Victor Pițurcă.

Deși mulți ani, fostul selecționer nu a vrut să recunoască copilul, în cele din urmă s-a demonstrat că este al lui. Acum Edan stă mai mult la tatăl lui, mai ales că soția lui Pițurcă l-a acceptat.

