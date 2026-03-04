Jim Carrey a stârnit din nou reacții intense după ce recent a apărut în public cu o înfățișare de nerecunoscut, complet diferită de cea cunoscută de o lume întreagă. Schimbarea sa radicală a atras atenția media și a provocat speculații cu privire la motivele din spatele transformării, informează pravda.ru.

Totuși, o fostă iubită a actorului, o balerină din Rusia, afirmă că imaginea recentă nu ar fi, de fapt, a lui Carrey. Declarația sa a complicat și mai mult situația, generând controverse și numeroase discuții online despre autenticitatea apariției actorului.

Până în prezent, Jim Carrey nu a oferit comentarii oficiale referitoare la aceste speculații, lăsând publicul și presa să dezbată intens identitatea și motivele din spatele schimbării sale dramatice.

Mai exact, balerina Anastasia Volochkova a stârnit controverse după ce a făcut declarații despre actorul hollywoodian Jim Carrey, al cărui aspect fizic recent a surprins fanii. Într-un interviu pentru Gazeta.ru, Volochkova a afirmat că a avut o relație cu Carrey și că actorul nu mai este în viață de mult timp.

„A fost o dublă și o provocare. Am avut o relație apropiată cu Jim și știu cum arăta. Adevărul este că Jim Carrey, din păcate, este mort de mult”, a declarat balerina.

Balerina a sugerat că persoana care a apărut recent la ceremonia Premiilor César nu ar fi fost actorul real, ci un sosie, legând apariția de controversele recente legate de dosarele finanțatorului Jeffrey Epstein.

„Ceea ce încearcă oamenii să ne prezinte este fals; totul are legătură cu Epstein, care, în opinia mea, ar trebui să se răsucească în mormânt”, a mai adăugat Volochkova.

Jim Carrey: Cloned & replaced ✅️ Because who the hell is that guy?! 👇 pic.twitter.com/KUWsJBXx14 — 𝒦𝑒𝓁𝓁𝓎࿎☽ (@idropFbombs) February 27, 2026

Anastasia Volochkova mai susține că și-ar fi întâlnit pentru prima dată celebrul actor Jim Carrey, cunoscut din „Masca” și „Dumb and Dumber”, în 2001 la Moscova. Actorul ar fi călătorit special pentru a urmări spectacolul de balet „Giselle”, în care Volochkova era principală dansatoare.

Potrivit declarațiilor ei, legătura romantică dintre cei doi s-ar fi consolidat ulterior în Statele Unite. „După despărțirea de Suleiman Kerimov, soarta ne-a reunit pe mine și pe Jim. Am plecat în turneu și am participat la concerte de gală ale unor vedete internaționale în Vail, în America, iar Jim a venit și el. Atunci a început relația noastră”, a povestit balerina.

Totuși, există o confuzie geografică: Vail nu este un stat american, ci un oraș din statul Colorado. De partea sa, reprezentantul lui Jim Carrey a respins acuzațiile de clonare sau uzurpare a identității actorului, subliniind că zvonurile sunt nefondate și că actorul a participat personal la ceremonia premiilor César.

Imediat după încheierea ceremoniei César Awards 2026, primele fotografii cu Jim Carrey au început să circule pe rețelele sociale. Internauți din întreaga lume au creat montaje care evidențiau diferențe subtile în aspectul său, iar postările au devenit virale în doar câteva ore, acumulând mii de interacțiuni.

Experți în machiaj și artiști specializați în transformări hiper-realiste au analizat imaginile. Un creator britanic a publicat fotografii cu o mască și o perucă foarte asemănătoare cu trăsăturile lui Carrey, sugerând că ar fi fost prezent la eveniment. Materialul a fost interpretat de unii internauți ca dovadă a unei posibile înlocuiri.

În paralel, videoclipuri cu un influencer care se apropia de actor la ieșirea din hotel au alimentat speculațiile privind identitatea reală a persoanei prezente.

La eveniment, fața lui Carrey părea mai blândă, pielea ușor bronzată, iar părul mai lung decât de obicei. Experții au sugerat că aceste diferențe pot fi explicate prin proceduri cosmetice comune sau efecte de iluminare, fără confirmarea vreunei intervenții chirurgicale.

Caracteristicile observate includ:

Trăsături netezite comparativ cu aparițiile anterioare,

Comportament mai rezervat pe scenă,

Discurs fluent în limba franceză,

Absența expresiilor exagerate tipice actorului.

Jim Carrey a lucrat intens la pronunția fiecărui cuvânt, iar echipa sa a călătorit la Paris pentru a documenta pregătirile. Discursul a inclus omagii pentru familie și carieră, iar publicul a reacționat cu ovații în picioare.

Fanii au avut reacții mixte: unii au sărbătorit revenirea actorului și discursul în franceză, în timp ce alții au continuat să speculeze despre diferențele vizuale. Analizele tehnice publicate de portalurile specializate au indicat că majoritatea variațiilor pot fi explicate prin iluminare și unghiuri de filmare.

Specialiștii în îmbătrânire au subliniat că modificările fizice apar natural și nu sugerează o înlocuire. Jim Carrey nu a comentat direct pe rețelele sociale, lăsând declarațiile oficiale să încheie speculațiile.

Premiul César a reafirmat influența internațională a lui Carrey și impactul său asupra cinematografiei de-a lungul decadelor.