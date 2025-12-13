Actorul din filmul „Masca” a murit subit, în apartamentul său din New York

Actorul american Peter Greene, cunoscut publicului pentru interpretările sale memorabile de personaje negative în filme de referință din anii ’90, a fost găsit mort sâmbătă dimineață în apartamentul său din New York. Decesul a fost confirmat de managerul său, Gregg Edwards. Actorul avea 60 de ani.

Până în acest moment, cauza morții nu a fost făcută publică, iar autoritățile nu au oferit detalii privind circumstanțele decesului.

Peter Greene este cel mai des asociat cu rolul lui Zed, gardianul violent și agresorul sexual din filmul „Pulp Fiction” (1994), regizat de Quentin Tarantino. Personajul său, deși apare într-o secvență relativ scurtă, a devenit unul dintre cele mai tulburătoare și memorabile din film.

În același an, actorul a interpretat rolul lui Dorian, antagonistul principal din „The Mask”, comedia de succes cu Jim Carrey. Personajul său, un gangster lipsit de scrupule, a contribuit la contrastul dintre umorul exploziv al filmului și dimensiunea sa mai întunecată.

Dincolo de rolurile de villain, Peter Greene a fost apreciat de critica de specialitate pentru prestația sa din filmul independent „Clean, Shaven” (1993). În acest lungmetraj, actorul a interpretat un bărbat diagnosticat cu schizofrenie, suspectat de crimă, reușind să ofere o performanță intensă și dificilă.

The New York Times descria personajul său drept „profund, volatil și captivant”, subliniind capacitatea lui Greene de a construi un rol complex, departe de tipologiile negative cu care publicul era obișnuit să îl asocieze.

Cariera lui Peter Greene a inclus și apariții în alte filme importante. În „The Usual Suspects”, a interpretat personajul Redfoot, iar în „Training Day” a jucat rolul detectivului Jeff, implicat într-un complot pentru mușamalizarea unei crime, într-o scenă tensionată alături de Denzel Washington.

De-a lungul anilor, Greene a fost distribuit frecvent în roluri dure, marginale sau instabile, devenind o prezență recognoscibilă în cinematografia americană a anilor ’90 și începutul anilor 2000.

Managerul său, Gregg Edwards, a declarat pentru CNBC că, dincolo de imaginea publică a personajelor negative pe care le-a interpretat, Peter Greene era o persoană sensibilă și empatică. Edwards l-a descris ca fiind un om cu „o inimă de aur”, o trăsătură care nu s-a reflectat întotdeauna în rolurile sale de pe ecran.

Această discrepanță între tipologia personajelor și personalitatea reală a actorului a fost remarcată de mai mulți colaboratori de-a lungul carierei sale.

Peter Greene s-a născut pe 8 octombrie 1965, în Montclair, statul New Jersey. Și-a început cariera în actorie în anii ’80, stabilindu-se ulterior în New York, unde a lucrat atât în teatru, cât și în film și televiziune.

Deși nu a fost niciodată un actor de prim-plan în sens clasic, Greene a devenit cunoscut pentru intensitatea interpretărilor sale și pentru capacitatea de a da greutate unor roluri secundare, adesea esențiale pentru atmosfera filmelor în care a apărut.