A murit Annabel Schofield, celebra actriță din serialul „Dallas”. Avea doar 62 de ani

Actrița Annabel Schofield, cunoscută pentru rolul său memorabil din serialul de succes „Dallas”, a murit la vârsta de 62 de ani, după o luptă îndelungată cu o boală gravă, informează lbc.co.uk.

Vedeta născută în Țara Galilor, cunoscută pentru cariera sa remarcabilă în modeling și televiziune, a pierdut lupta cu cancerul și a murit la Los Angeles. Diagnosticată cu cancer cerebral, vedeta a rămas aproape de cei dragi și de fani, oferind actualizări despre starea sa de sănătate prin intermediul unei campanii GoFundMe.

În ultima sa postare, datată 18 ianuarie, actrița a dezvăluit că a trecut printr-o intervenție chirurgicală de urgență pentru îndepărtarea unei tumori localizate în cavitatea nazală, semnalând gravitatea stării sale.

Ea a devenit o figură emblematică a industriei frumuseții, reprezentând branduri de top precum Rimmel, Yves Saint Laurent, Revlon și Bugle Boy Jeans. Printre cele mai memorabile momente din cariera sa se numără apariția într-o reclamă Bugle Boy Jeans, în care alerga prin deșert într-un Ferrari negru și rostea replica devenită iconică: „Scuzați-mă, aceia sunt blugi Bugle Boy pe care îi purtați?”

Pe lângă succesul în modeling, Schofield a cucerit și ecranele de televiziune. Ea a avut un rol în celebrul serial american Dallas, interpretând personajul Laurel Ellis alături de Larry Hagman.

Născută pe 4 septembrie 1963 în Llanelli, Țara Galilor, Schofield a fost expusă încă de mică lumii cinematografice, tatăl ei, John D. Schofield, fiind un cunoscut director de producție britanic.

Mai jos este ultima postare pe care a făcut-o actrița în care spunea: „După o săptămână de analize de sânge, un RMN, o scanare PET și o vizită la medic, mâine voi fi operată de urgență pentru a îndepărta masa mare. Îmi doresc mult noroc!”.

De-a lungul carierei sale, ea a jucat în filme precum Solar Crisis, Eye of the Widow, Blood Tide și Dragonard, înainte de a-și concentra energia pe producție. În 2010, și-a fondat propria companie, Bella Bene Productions, cu sediul în Burbank.

Pe lângă realizările sale în film, Schofield a dezvoltat o colaborare strânsă cu regizorul Nick Egan, celebru pentru munca sa cu formații legendare precum The Ramones, The Clash, Duran Duran și Oasis.

Annabel Schofield a fost o supermodel și actriță galeză rămasă în amintirea publicului atât pentru aparițiile în lumea modei, cât și pentru rolurile sale pe micul ecran și la cinema.

Schofield și‑a început cariera după mutarea la Londra, unde s‑a impus ca model. În anii 1980, a devenit o prezență constantă pe copertele revistelor internaționale, inclusiv Vogue Germany și Vogue Italia, și a colaborat cu branduri celebre precum Yves Saint Laurent, Versace, Rimmel și Revlon.

La apogeul succesului în modelling, a făcut pasul spre actorie, relocându‑se la Los Angeles și obținând un rol recurent în serialul de televiziune Dallas, unde a interpretat‑o pe Laurel Ellis timp de 12 episoade, alături de Larry Hagman.

Schofield a murit pe 28 februarie 2026, la vârsta de 62 de ani, în Los Angeles, după o luptă cu cancerul, boală despre care a vorbit deschis în ultimele luni ale vieții sale.