Actorul din „Evil Dead”, Bruce Campbell, diagnosticat cu cancer: Am mari regrete

Actorul american cunoscut pentru rolul său emblematic din seria horror „The Evil Dead”, Bruce Campbell, a anunțat public că a fost diagnosticat cu o formă de cancer considerată incurabilă. Vestea a fost împărtășită direct fanilor, printr-un mesaj în care artistul și-a exprimat regretul pentru evenimentele și aparițiile pe care a fost nevoit să le anuleze în perioada următoare, informează Fox News.

Starul francizei horror a transmis că, deși situația medicală este una dificilă, își păstrează încrederea și speranța în evoluția tratamentului. Campbell a subliniat că rămâne optimist în privința termenelor de recuperare și a posibilității de a reveni în fața publicului.

Mesajul său a fost primit cu un val de susținere din partea admiratorilor din întreaga lume, care i-au transmis gânduri bune și încurajări. De-a lungul carierei, actorul a devenit o figură iconică a cinematografiei de gen, iar anunțul său a stârnit emoție în rândul comunității cinefile.

Bruce Campbell, a anunțat, de asemenea că își va anula toate aparițiile programate pentru vara aceasta. Campbell a scris pe social media că are un tip de cancer „tratabil”, dar nu și „vindecabil”.

„Îmi cer scuze dacă a fost un șoc - a fost și pentru mine”, a scris el.

„Postez asta pentru că, din punct de vedere profesional, câteva lucruri vor trebui să se schimbe, aparițiile și munca în general trebuie să treacă pe plan secund în fața tratamentului”, a mai anunțat Campbell.

Vedeta filmelor horror a anunțat că este nevoit să își anuleze mai multe apariții publice din această vară, din cauza unor probleme de sănătate care necesită tratament.

Artistul și-a exprimat însă speranța că se va recupera până la finalul sezonului cald, astfel încât să poată porni în toamnă turneul dedicat comediei sale, „Ernie & Emma”.

„Sunt mai multe convenții în această vară la care trebuie să renunț și regret enorm”, a transmis el, subliniind că programul medical și angajamentele profesionale nu sunt întotdeauna compatibile.

În mesajul său, actorul a ținut să precizeze că nu caută compasiune și nici recomandări din partea publicului. A dorit doar să ofere explicații înainte ca eventuale informații eronate să circule în spațiul public.

Cu umorul caracteristic, a dat asigurări că este puternic și hotărât să depășească situația, mizând pe sprijinul consistent al fanilor săi. „Sper să ne revedem curând”, a transmis el la final.

Actorul este asociat în special cu rolul lui Ash Williams din filmul cult de groază The Evil Dead, producție care l-a consacrat la începutul anilor ’80.

De-a lungul carierei, și-a extins repertoriul și în televiziune, cu apariții în seriale precum Burn Notice, Hercules: The Legendary Journeys și Xena: Warrior Princess.

De asemenea, este recunoscut pentru colaborările frecvente cu regizorul Sam Raimi, inclusiv pentru aparițiile din seria Spider-Man.