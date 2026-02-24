Cercetătorii americani au identificat anticorpi care pot bloca infectarea cu virusul Epstein-Barr

Un virus extrem de răspândit, pe care cei mai mulți oameni îl contactează fără să știe, rămâne în organism toată viața. În majoritatea cazurilor nu provoacă simptome sau probleme evidente, însă, în anumite situații, este asociat cu afecțiuni grave. Estimările arată că virusul Epstein-Barr infectează o mare parte a populației la nivel global și este asociat cu scleroza multiplă, mai multe tipuri de cancer şi alte boli grave. Cercetătorii din Statele Unite au identificat, recent, anticorpi umani care pot bloca pătrunderea virusului Epstein-Barr în celulele imune, potrivit studiului publicat în revista Cell Reports Medicine.

O echipă de cercetători de la Centrul de Cancer Fred Hutch din Statele Unite a anunțat că a obținut anticorpi monoclonali umani care pot bloca pătrunderea virusului în celulele sistemului imunitar. Potrivit estimărilor, virusul Epstein-Barr infectează aproximativ 95% din populația mondială.

Pentru a obține acești anticorpi, cercetătorii au folosit un model de șoarece modificat genetic, care poartă gene umane responsabile de producerea anticorpilor. Scopul a fost să identifice anticorpi monoclonali complet umani, astfel încât să reducă riscul reacțiilor imune care apar frecvent atunci când sunt administrați anticorpi proveniți din alte specii.

Echipa a analizat două antigene virale aflate la suprafața virusului Epstein-Barr: gp350, care ajută virusul să se lege de receptorii celulari, și gp42, care îi permite să pătrundă în celulele umane printr-un proces numit fuziune. În urma testelor, cercetătorii au identificat doi anticorpi monoclonali direcționați împotriva gp350 și alți opt împotriva gp42.

În etapa finală a studiului, unul dintre anticorpii monoclonali direcționați împotriva gp42 a prevenit infectarea cu EBV la șoareci cu sistem imunitar umanizat, expuși experimental la virus. Un alt anticorp, orientat împotriva gp350, a asigurat o protecție parțială. Analizele suplimentare au scos la iveală regiuni vulnerabile ale virusului, care ar putea sta la baza dezvoltării unor vaccinuri în viitor.

Virusul Epstein-Barr reprezintă o problemă majoră pentru pacienții care urmează tratamente de imunosupresie după un transplant. În Statele Unite, peste 128.000 de persoane trec anual prin transplant de organe sau de măduvă osoasă. În prezent, nu există terapii specifice care să prevină infectarea sau reactivarea EBV la acești pacienți.

O complicație severă o reprezintă tulburările limfoproliferative post-transplant (TLPT), un tip agresiv de limfom care apare după imunosupresie și care, în majoritatea cazurilor, are legătură cu o infecție cu EBV ce evoluează necontrolat.

Prevenirea viremiei EBV, adică a prezenței virusului în sânge, ar putea reduce numărul cazurilor de TLPT. De asemenea, ar limita necesitatea scăderii imunosupresiei, ar ajuta la menținerea funcției grefei și ar îmbunătăți evoluția pacienților.

Riscul este mai mare atât la pacienții care primesc organe de la donatori expuși anterior la EBV, cât și la cei care au trecut deja prin infecție, deoarece imunosupresia poate favoriza reactivarea virusului latent. Cercetătorii susțin că, pe viitor, administrarea acestor anticorpi monoclonali prin perfuzie ar putea preveni apariția TLPT, prin blocarea infectării și reactivării EBV la pacienții cu risc crescut.

Virusul Epstein-Barr este încadrat de Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului ca oncovirus de Grupul 1, ceea ce înseamnă că este confirmat drept cauză a cancerului la oameni. Peste 95% dintre adulții din lume sunt infectați cu acest virus, însă majoritatea nu își dau seama.

Pentru o parte redusă a populației, virusul Epstein-Barr are legătură cu apariția unor boli grave. De peste 50 de ani, specialiștii îl consideră primul virus pentru care s-a demonstrat că poate contribui la dezvoltarea anumitor tipuri de cancer, motiv pentru care îl încadrează în categoria carcinogenilor de grupul 1.

Virusul Epstein-Barr este foarte contagios și se transmite în principal prin contactul cu fluidele corporale, în special prin salivă. De asemenea, se poate răspândi prin folosirea la comun a unor obiecte personale, precum tacâmuri, căni sau sticle.

Simptome frecvente: