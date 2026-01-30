Virusul Nipah și scenariul unei carantine globale. Ce spun experții în sănătate

Orice anunț privind apariția unui nou virus ne poate readuce cu gândul la 2020, anul în care COVID-19 a declanșat o pandemie globală. Recent, India a raportat o creștere a numărului de cazuri confirmate ale unui virus rar, care afectează în mod direct creierul. Această situație a determinat mai multe state vecine să reintroducă controale medicale stricte la granițe, informează Metro.

Virusul Nipah, purtat de liliecii din Asia de Sud și de Sud-Est, reprezintă o amenințare serioasă pentru sănătatea publică. Transmiterea către oameni se face prin contactul cu fluidele corporale ale animalelor, de exemplu prin consumul de fructe sau sevă contaminate cu urină sau salivă de lilieci. Există dovezi că virusul poate infecta și alte specii, inclusiv porci, câini, pisici, capre, cai sau oi.

Perioada de incubație variază între patru și 21 de zile, iar primele simptome sunt adesea asemănătoare gripei: febră, dureri musculare și vărsături. În cazuri severe, infecția poate provoca sindrom respirator acut și encefalită, adică inflamație a creierului.

Rata mortalității este alarmantă, între 45% și 70%, iar aproximativ 20% dintre supraviețuitori se confruntă cu efecte neurologice pe termen lung, cum ar fi convulsii sau schimbări de personalitate, conform Organizației Mondiale a Sănătății.

Focare de virus Nipah apar aproape anual în Bangladesh, dar au fost raportate și în Malaezia, Singapore și Filipine. Virusul a fost identificat pentru prima dată în timpul unei epidemii din 1998, în rândul crescătorilor de porci din Malaezia, unde a provocat moartea a peste 100 de persoane. În prezent, nu există vaccin sau tratament specific pentru această infecție.

Bengalul de Vest, al patrulea cel mai populat stat din India, este în centrul atenției după confirmarea a două cazuri de virus Nipah, un virus rar, dar extrem de periculos. Cele două persoane infectate, un bărbat și o femeie, ambii asistenți medicali în vârstă de 25 de ani, angajați la același spital privat din Barasat, Katoya, au început să prezinte simptome în decembrie. Bărbatul se recuperează, în timp ce femeia se află în comă.

Autoritățile sanitare nu au stabilit cu certitudine modul în care cei doi s-au infectat, dar bănuiesc că ar fi putut avea contact cu sevă contaminată în timp ce vizitau satul Ghughragachhi. Aproximativ 200 de persoane care au intrat în contact cu pacienții au fost testate, toate rezultatele fiind negative, iar circa 100 de persoane au fost plasate temporar în carantină.

Organizația Mondială a Sănătății a declarat că India și-a demonstrat capacitatea de a gestiona focarele de Nipah în trecut și că măsurile de sănătate publică sunt implementate eficient de echipele naționale și locale. „În acest moment, nu există dovezi ale unei transmiteri sporite de la om la om”, au precizat oficialii OMS.

Țări precum Thailanda, Nepal și Taiwan au început să monitorizeze pasagerii care vin din regiune, aplicând controale la aeroport și distribuind carduri de precauție medicală.

Profesorul Ian Jones, virolog la Universitatea din Reading, subliniază că virusul Nipah este foarte diferit de coronavirus: „Este înfricoșător din cauza mortalității ridicate, dar nu se transmite eficient între oameni. Riscul se limitează la membrii apropiați ai familiei și lucrătorii din domeniul sănătății. Spre deosebire de Covid, Nipah nu se transmite prin aer și nu a arătat vreodată semne că ar putea deveni pandemic.”

OMS consideră Nipah un potențial agent epidemic regional, dar nu o amenințare pandemică globală. Ministerul britanic de Externe nu a modificat sfaturile de călătorie pentru India, iar UKHSA recomandă măsuri simple de precauție: evitarea contactului cu liliecii și mediul lor, fierberea sucului de curmal înainte de consum, spălarea și decojirea fructelor, purtarea echipamentului de protecție la manipularea animalelor bolnave și respectarea igienei mâinilor. Riscul pentru turiști care respectă aceste reguli este considerat „foarte scăzut”.