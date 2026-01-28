Autoritățile din Asia ridică nivelul de alertă după noile cazuri de Nipah

Autoritățile din India au confirmat existența a două infecții cu virusul Nipah în statul West Bengal, situat în estul țării, și au anunțat că monitorizează îndeaproape situația epidemiologică, potrivit Reuters.

Informațiile au fost transmise de Ministerul Sănătății, pe fondul intensificării măsurilor de control sanitar în mai multe state din Asia de Sud-Est, inclusiv Thailanda și Malaezia, care au sporit verificările pentru pasagerii aerieni.

Confirmarea oficială a venit marți, la o zi după ce autoritățile thailandeze au anunțat înăsprirea procedurilor de screening în aeroporturi, măsuri similare fiind adoptate ulterior și de Malaezia.

Ministerul Sănătății din India a avertizat public asupra răspândirii unor informații eronate legate de situația epidemiologică. „Sunt vehiculate cifre speculative și incorecte privind cazurile de virus Nipah”, se arată într-un comunicat oficial al instituției, care precizează că numărul total al infecțiilor confirmate este de două.

Potrivit autorităților, au fost identificați și monitorizați 196 de contacți asociați celor două cazuri. Conform datelor furnizate, niciuna dintre aceste persoane nu a prezentat simptome specifice, iar toate testele efectuate au avut rezultate negative pentru virusul Nipah.

În Thailanda, Ministerul Sănătății a anunțat implementarea unor proceduri suplimentare pentru aeronavele care sosesc din zone în care au fost raportate infecții cu virusul Nipah.

Printre măsurile adoptate se numără alocarea unor zone speciale de parcare pentru aceste aeronave și obligativitatea completării declarațiilor de sănătate de către pasageri înainte de controlul de imigrare.

Autoritățile sanitare thailandeze au precizat că personalul din aeroporturi monitorizează atent pasagerii sosiți din regiunile considerate cu risc, în contextul prevenirii unei eventuale transmiteri transfrontaliere.

Malaezia a anunțat, la rândul său, consolidarea măsurilor de pregătire sanitară la punctele internaționale de intrare în țară. Ministerul Sănătății din Malaezia a transmis că a intensificat procedurile de screening, în special pentru călătorii care sosesc din state considerate expuse riscului.

„Ministerul rămâne vigilent față de riscul transmiterii transfrontaliere, în urma unor infecții sporadice raportate în mai multe alte țări”, se arată într-un comunicat oficial publicat miercuri.

Organizația Mondială a Sănătății estimează că rata de mortalitate asociată virusului Nipah variază între 40% și 75% și a inclus acest virus pe lista agenților patogeni prioritari, din cauza potențialului său de a declanșa o epidemie.

În prezent, nu există un vaccin pentru prevenirea infecției și nici un tratament curativ specific.

Autoritățile sanitare internaționale continuă să recomande monitorizarea atentă a cazurilor și cooperarea între state pentru limitarea riscului de răspândire.