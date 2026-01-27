Alertă sanitară în Asia. Procedurile din pandemie, reluate pe aeroporturile din India

Mai multe aeroporturi din Asia au înăsprit procedurile de supraveghere sanitară și control al călătorilor, după confirmarea unui nou focar de virus Nipah în estul Indiei, potrivit Daily Express.

Autoritățile din regiune au decis să aplice proceduri de screening similare celor utilizate în perioada pandemiei de Covid-19, ca răspuns preventiv la apariția unei boli infecțioase cu potențial ridicat de răspândire și mortalitate.

Decizia vine în contextul în care autoritățile sanitare indiene au confirmat cinci cazuri de infecție cu virusul Nipah în statul West Bengal, situație care a determinat măsuri de carantină și anchete epidemiologice extinse.

Potrivit informațiilor furnizate de oficialii din domeniul sănătății, cele cinci cazuri confirmate de virus Nipah au fost identificate într-un spital din West Bengal.

Aproximativ 100 de persoane au fost plasate în carantină după ce virusul a fost depistat în unitatea medicală.

Dintre persoanele testate pozitiv, un medic, o asistentă medicală și un alt membru al personalului spitalicesc au fost confirmați ulterior, după ce primele două cazuri au implicat un bărbat și o asistentă medicală din același district.

Autoritățile au precizat că aceste date ridică posibilitatea unei transmiteri de la om la om în mediul clinic, ipoteză care este analizată în cadrul investigațiilor epidemiologice aflate în desfășurare.

Ministerul Sănătății din India a anunțat că monitorizarea contacților continuă, iar spitalele din regiune au fost instruite să respecte protocoale stricte de prevenire și control al infecțiilor.

Pe fondul situației din India, mai multe țări asiatice au decis să își consolideze sistemele de supraveghere sanitară pentru călătorii care sosesc din zonele afectate. Thailanda, Nepal și Taiwan se numără printre statele care au anunțat public măsuri suplimentare.

În Thailanda, Ministerul Sănătății Publice a introdus controale medicale sporite pe aeroporturile Suvarnabhumi, Don Mueang și Phuket. Screening-ul vizează în special pasagerii care sosesc din statul indian West Bengal.

Aceștia sunt verificați pentru febră și alte simptome asociate infecției cu virusul Nipah și primesc carduri de avertizare sanitară cu informații despre semnele bolii și pașii de urmat în cazul apariției simptomelor după intrarea în țară.

Prim-ministrul Thailandei, Anutin Charnvirakul, a declarat că nu au fost detectate cazuri de Nipah pe teritoriul țării, însă a subliniat că nivelul de supraveghere va rămâne ridicat.

Autoritățile au transmis că orice pasager care prezintă simptome îngrijorătoare va fi transferat în facilități de carantină pentru evaluare medicală.

Pe Aeroportul Internațional Phuket, care operează zilnic zboruri directe din Kolkata, au fost intensificate și măsurile de curățenie și de control al bolilor.

În paralel, autoritățile thailandeze au extins monitorizarea și în zonele turistice naturale, inclusiv în peșteri și arii frecventate de turiști, recomandând evitarea vânătorii, a culesului sau a consumului de alimente sălbatice.

Nepalul a anunțat, la rândul său, creșterea nivelului de alertă și consolidarea controalelor pe Aeroportul Internațional Tribhuvan din Kathmandu, precum și la principalele puncte de trecere a frontierei terestre cu India.

Birouri medicale au fost instalate pentru identificarea cazurilor suspecte, iar spitalele și posturile de sănătate de la graniță au fost instruite să raporteze imediat orice simptom compatibil cu infecția Nipah.

Autoritățile nepaleze au recunoscut dificultățile generate de frontiera deschisă cu India și de fluxul constant de persoane între cele două state, subliniind necesitatea unei monitorizări continue.

În Taiwan, autoritățile sanitare analizează clasificarea infecției cu virus Nipah ca boală transmisibilă de categoria 5, cel mai înalt nivel prevăzut de legislația locală pentru infecțiile emergente.

Propunerea va fi supusă unei consultări publice de 60 de zile și presupune raportare imediată și aplicarea unor măsuri stricte de control în cazul apariției unor cazuri. În prezent, Taiwan menține o alertă de călătorie de nivel 2 pentru anumite regiuni din India.

Virusul Nipah este un agent patogen zoonotic, ceea ce înseamnă că se transmite de la animale la oameni. Acesta face parte din familia Paramyxoviridae, genul Henipavirus, și este înrudit cu virusul Hendra.

Rezervorul natural al virusului îl reprezintă liliecii frugivori din genul Pteropus. Aceștia pot purta virusul fără a prezenta simptome, eliminându-l prin salivă, urină sau fecale. În anumite condiții, virusul poate fi transmis altor animale sau direct oamenilor.

Virusul Nipah a fost identificat pentru prima dată în 1999, în Malaezia, în urma unui focar care a afectat atât porcii, cât și lucrătorii din fermele de animale.

Transmiterea virusului Nipah la om poate avea loc prin mai multe căi. Una dintre cele mai frecvente este contactul direct cu animale infectate, în special lilieci sau porci. De asemenea, contactul cu fluidele corporale ale animalelor infectate poate reprezenta o sursă de infecție.

O altă cale documentată este consumul de alimente contaminate, cum ar fi fructele sau seva de palmier care au intrat în contact cu secrețiile liliecilor. În unele regiuni, această practică a fost asociată cu focare repetate.

Transmiterea de la om la om este posibilă, în special prin contact apropiat, îngrijirea pacienților infectați sau expunerea la secreții respiratorii.

Această formă de transmitere a fost documentată în mai multe focare din Bangladesh și India, inclusiv în contexte spitalicești.

Perioada de incubare a virusului Nipah variază, de regulă, între 4 și 14 zile, însă în unele cazuri poate fi mai lungă. Simptomele inițiale sunt nespecifice și pot include febră, dureri de cap, dureri musculare, oboseală și greață.

Pe măsură ce boala evoluează, pot apărea complicații respiratorii, cum ar fi dificultăți de respirație și pneumonie. În formele severe, virusul afectează sistemul nervos central, provocând encefalită, manifestată prin confuzie, somnolență, convulsii și, în unele cazuri, comă.

În situațiile grave, boala poate evolua rapid către insuficiență respiratorie și afectare multiplă de organe.

Virusul Nipah este asociat cu o rată de mortalitate ridicată. Datele raportate în focarele anterioare indică rate cuprinse între 40% și 75%, în funcție de contextul epidemiologic și de accesul la îngrijiri medicale.

În prezent, nu există un tratament antiviral specific sau un vaccin aprobat împotriva virusului Nipah. Tratamentul constă în principal în îngrijiri de suport, menite să mențină funcțiile vitale și să reducă severitatea simptomelor.

Organizația Mondială a Sănătății a inclus virusul Nipah pe lista agenților patogeni prioritari, din cauza potențialului său epidemic. De-a lungul anilor, focare au fost raportate în Malaezia, Singapore, Bangladesh și India, cu episoade recurente în anumite regiuni.

În acest context, autoritățile internaționale urmăresc cu atenție evoluția situației din West Bengal, iar măsurile adoptate de statele asiatice reflectă o abordare preventivă menită să limiteze riscul de răspândire transfrontalieră.